Покупатели массово развернулись от российских машин к иномаркам с пробегом

РОМИР: за 20 лет доля семей с авто выросла с 39% до 65%, теперь выбирают подержанные иномарки

На выставке «ИнтерАвтоМеханика» руководитель отдела РОМИР Сергей Киосе представил любопытную статистику. Выяснилось, что за 24 года автомобиль окончательно потерял статус предмета роскоши.

Цифры говорят сами за себя: если в 2002 году машина была у 39% семей, то в 2026-м – уже у 65%. При этом доля водителей подскочила с 21% до 54%. Но куда интереснее, как поменялись предпочтения по стране происхождения. Еще в 2003-м при сопоставимом бюджете отечественную модель выбрали бы 59% опрошенных, а подержанную иномарку – только 26%. Сейчас же расклад принципиально иной: российские авто готовы брать лишь 17%, зато иномарки с пробегом привлекают 43% покупателей.

Что сегодня волнует человека при выборе машины?

В первую очередь цена – ее назвали 48% респондентов. Немного отстают качество и надежность (40%), а замыкает тройку лидеров безопасность (34%). Также в списке значатся доступность сервиса и запчастей (22%) и экономичность обслуживания (21%). А вот стиль с престижем, как выяснилось, имеют значение едва ли для 5% – в реальности на это почти никто не смотрит.

Есть и тревожные тенденции. Индексы удовлетворенности клиентов, судя по докладу, не растут, а падают. Например, доля автомобилей, которые ломаются в первые недели после покупки, выросла до 13,6%. Готовность рекомендовать дилерский центр своим знакомым тоже просела – теперь она составляет лишь 59,22%.

Правда, без позитива не обошлось. Каждый пятый россиянин (а точнее, 41%) допускает мысль о покупке гибрида. Но многих отпугивают неразвитая инфраструктура и высокая стоимость эксплуатации. Между прочим, почти две трети новых машин сейчас приобретаются без оформления кредита – накопленные средства все еще играют большую роль.

А как изменились ваши собственные предпочтения за минувшие годы?

О том, как меняются предпочтения российских водителей, «За рулем» уже рассказывал.