Покупатели массово развернулись от российских машин к иномаркам с пробегом
На выставке «ИнтерАвтоМеханика» руководитель отдела РОМИР Сергей Киосе представил любопытную статистику. Выяснилось, что за 24 года автомобиль окончательно потерял статус предмета роскоши.
Цифры говорят сами за себя: если в 2002 году машина была у 39% семей, то в 2026-м – уже у 65%. При этом доля водителей подскочила с 21% до 54%. Но куда интереснее, как поменялись предпочтения по стране происхождения. Еще в 2003-м при сопоставимом бюджете отечественную модель выбрали бы 59% опрошенных, а подержанную иномарку – только 26%. Сейчас же расклад принципиально иной: российские авто готовы брать лишь 17%, зато иномарки с пробегом привлекают 43% покупателей.
Что сегодня волнует человека при выборе машины?
В первую очередь цена – ее назвали 48% респондентов. Немного отстают качество и надежность (40%), а замыкает тройку лидеров безопасность (34%). Также в списке значатся доступность сервиса и запчастей (22%) и экономичность обслуживания (21%). А вот стиль с престижем, как выяснилось, имеют значение едва ли для 5% – в реальности на это почти никто не смотрит.
Есть и тревожные тенденции. Индексы удовлетворенности клиентов, судя по докладу, не растут, а падают. Например, доля автомобилей, которые ломаются в первые недели после покупки, выросла до 13,6%. Готовность рекомендовать дилерский центр своим знакомым тоже просела – теперь она составляет лишь 59,22%.
Правда, без позитива не обошлось. Каждый пятый россиянин (а точнее, 41%) допускает мысль о покупке гибрида. Но многих отпугивают неразвитая инфраструктура и высокая стоимость эксплуатации. Между прочим, почти две трети новых машин сейчас приобретаются без оформления кредита – накопленные средства все еще играют большую роль.
А как изменились ваши собственные предпочтения за минувшие годы?
О том, как меняются предпочтения российских водителей, «За рулем» уже рассказывал.
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