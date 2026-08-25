Geely объявила масштабный отзыв: раскрыты причины

Geely отзывает в Китае 92 915 автомобилей Lynk ＆ Co и Galaxy M9

В Китае стартовала крупная отзывная кампания Geely: 74 037 автомобилей Lynk & Co, выпущенных с января по декабрь 2025 года, отправятся на сервис. В списке оказались модели 900, 10 EM-P, 07 и 08.

Для сравнения: четыре модели в сумме разошлись за прошлый год тиражом около 147 800 единиц. Получается, под отзыв подпадает примерно каждая вторая машина из этого объема.

Отдельно отзываются 18 878 автомобилей Geely Galaxy M9 – там та же неисправность. В общей сложности по двум брендам набегает почти 93 тысячи машин.

Дефектные лидары и жалобы владельцев

Причина – дефектный чип питания в части блоков LiDAR. Если он повреждается, ассистенты могут неверно опознавать объекты или не успеть предупредить водителя. Замену неисправных блоков в Geely обещают сделать бесплатно.

Лидары поставляла компания RoboSense. Первые звоночки появились еще в июне: владельцы начали писать о предупреждениях о неисправности переднего LiDAR и отключении части функций помощи водителю.

Впрочем, досталось и дилерам. Часть владельцев рассказала, что неисправность изначально списывали на загрязненное лобовое стекло, и только потом выяснилось – дело в оборудовании.

Сама процедура тоже вызывает опасения. Чтобы заменить LiDAR, нужно снять часть потолочной обшивки, и владельцы переживают, что после ремонта появятся посторонние шумы или нарушится герметичность.

Ранее «За рулем» сообщал об изменении цен на Geely в России.

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