Молодежь охладела к автомобилям: как это изменит авторынок РФ

Эксперт Целиков: демография ограничит авторынок РФ до 1,5–1,8 млн машин в год

Похоже, три миллиона проданных автомобилей в год навсегда останутся для России лишь воспоминанием. Даже в далекой перспективе рынок вряд ли вернется к этому рубежу, уверен автоэксперт Сергей Целиков. Экономика и демография, по его словам, ставят жесткие рамки.

Пиковые годы российского авторынка

Впервые к заветной отметке рынок подобрался в 2007-2008 годах. Тогда страна переживала первичное насыщение: кредиты стали доступны многим, а иностранные бренды активно открывали свои двери в России. Аналитики взахлеб прогнозировали 4-5 млн продаж, но августовский кризис 2008-го наполовину обрушил спрос.

Следующий пик пришелся на 2012-2014 годы. По словам Целикова, тогдашнее соотношение доходов и цен на машины было самым привлекательным за всю историю: средняя стоимость авто – около 1 млн рублей, рубль чувствовал себя крепко, а доля локальной сборки достигала 85%.

Дальше все пошло по накатанной: Крым, санкции, обвал рубля – и рынок снова потерял 50%. Правда, в отличие от 2008-го, снижение было плавным, зато и восстановление оказалось слабым.

Не менее важную роль играет демографическая яма 1990-х. Эксперт напоминает: сегодня почти 96% автовладельцев находятся в возрасте от 20 до 65 лет, а среди всего населения таких всего чуть больше 60%. Число людей в этом возрасте будет сокращаться, а значит, и потенциальных покупателей машин станет меньше.

Отдельная головная боль – отношение молодых. Владение статусными вещами больше не кажется им таким уж заманчивым, как старшим поколениям. Проще говоря, машина утратила былой престиж в глазах молодежи.

Прогноз: 1,5-1,8 млн машин в год

Так что даже в идеальном сценарии долгосрочный потолок рынка – 1,5-1,8 млн авто в год, полагает аналитик. Политическая же и экономическая турбулентность способна временно опустить продажи даже ниже текущего коридора в 1,3-1,5 млн.

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