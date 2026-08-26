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Как будет выглядеть интерьер серийной Нивы 2026

Стало известно, какой салон получат серийные внедорожники Niva Legend 1.8

В Сети появились фотографии интерьера обновленного внедорожника Niva Legend 1.8 в серийном исполнении.

Главное отличие от презентованного на ПМЭФ-2026 предсерийного образца – отсутствие развитой нижней части торпедо, в которую «вписан» крупный экран мультимедийного центра. Вместо него на товарных машинах – более традиционная для Нивы магнитола формата 1DIN.

Отметим, что АВТОВАЗ никогда не позиционировал торпедо с мультимедийным центром, показанное на выставочном экземпляре Niva Legend 1.8, как решение для серийного автомобиля, а лишь как некий гипотетический, возможный вариант под установку такого центра.

Как будет выглядеть интерьер серийной Нивы 2026

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Источник, разместивший свежие снимки, рассказывает об этом так: облицовка под установку мультимедийки – это решение для дилеров, дополнительное оборудование, которое клиент может заказать для приобретаемого им автомобиля. Как это будет на самом деле, узнаем уже скоро – по предварительным данным, продажи Нивы 1.8 стартуют в сентябре.

Ранее «За рулем» рассказал, что первые товарные машины уже отправлены дилерам.

Источник:  KhaDm
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