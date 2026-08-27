Названы самые популярные служебные машины Москвы и Санкт-Петербурга

Volkswagen Polo и Lada Largus возглавили рейтинг популярных корпоративных авто

Агентство НАПИ посчитало структуру корпоративных автопарков в Москве и Санкт-Петербурге.

Столичный корпоративный парк насчитывает 419 тысяч легковушек, и самой популярной моделью является Volkswagen Polo, занимающий без малого 5% этого объема. Далее в Топ-5 располагаются Toyota Camry, Haval Jolion, Kia Rio и Geely Coolray. А вот отечественные модели – лишь на седьмом и десятом местах: Lada Granta с долей 2,6% и Lada Largus, занимающий 2% корпоративного автопарка Москвы.

В Северной столице ситуация немного другая. Тут всего 137,8 тысяч служебных легковушек, и самая популярная – это как раз Ларгус, которым пользуются 4% клиентов. Гранта – сразу за ним (3,7%), и только на третьем месте Volkswagen Polo с 2,7%. Замыкают питерскую пятерку «служебок» Toyota Camry и Haval Jolion.

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