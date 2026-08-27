Новый кроссовер VGV U70 Plus предложат в двух комплектациях

Компания «Мотор-Плейс» анонсировала две комплектации для кроссовера VGV U70 Plus

Компания «Мотор-Плейс» выкатила на российский рынок две новые комплектации среднеразмерного семиместного кроссовера VGV U70 Plus – «Стиль» и «Ультра». Обе версии уже анонсированы, вот только ценник пока не объявлен.

Под капотом у обоих исполнений один и тот же бензиновый агрегат: 1,5 литра, 146 лошадиных сил. В паре с ним – 7-ступенчатая автоматическая коробка 7DCT. Максимальная скорость, если верить характеристикам, достигает 185 км/ч. Автомобиль явно готовили для наших дорог: тут и антикоррозийная обработка, и защита днища с картером, и амортизаторы крышки капота, и подготовка под фаркоп, и даже таблички на русском.

Безопасность – это отдельная песня. В арсенале машины подушки, ABS, EBD, BA, BOS, TCS, ESP, ассистенты подъема и спуска, система предотвращения опрокидывания и датчики давления в шинах. То есть, базовый набор для современного кроссовера.

Версия «Стиль» радует водителя выбором режимов движения, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold, круиз-контролем, задними парктрониками и камерой заднего вида. Плюс бесключевой доступ и пуск двигателя кнопкой. Салон отделан экокожей, здесь же – мультимедийная система Android с 10,25-дюймовым экраном, цифровая панель приборов, аудиосистема на четыре динамика, Bluetooth и Wi-Fi. Сиденье водителя – с электрорегулировкой, а на втором ряду есть собственные воздуховоды кондиционера.

VGV U70 Plus

К зимнему пакету «Стиля» относятся подогревы: передних сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя и боковых зеркал. Снаружи – светодиодная оптика, противотуманные фары, 19-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги и тонировка.

Топовый «Ультра» идет дальше. Здесь добавляются боковые подушки безопасности и элементы спортивного дизайна кузова. Из прочих вкусностей – панорамная крыша с электроприводом люка, электропривод двери багажника и складывания зеркал, подогрев второго ряда сидений, дополнительная подсветка салона и аудиосистема с шестью динамиками. Кстати, за доплату предложат отделку коричневой экокожей.

Ранее «За рулем» рассказал, что уже тестировал кроссовер Volga K50.

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