«Двигатель года», который вас разорит — не покупайте эти машины!

«За рулем» рассказал о провальном моторе Volkswagen, стоящем на многих моделях

В перечень моделей, разоряющих владельца на больших пробегах, попал Volkswagen Tiguan, но проблема не только – и не столько – в самой модели.

Дело в том, что Тигуан – прекрасная машина во всем, кроме моторов (и робота), а почти половина Volkswagen Tiguan первого поколения на нынешнем вторичном рынке – с двигателем 1.4 семейства EA111. Как и мотор EP6, ставившийся на Пежо, Ситроены и Мини, движки 1.4 TSI/TFSI в Европе признавали «Двигателем года» – за инновации и выдающиеся характеристики. Надежность и ресурс в этом уважаемом конкурсе никогда не учитывали.

А по этой части семейству EA111 гордиться нечем, несмотря на чугунный блок. Модификаций у мотора 1.4 насчитывается два десятка: их применяли на маленьких Ауди, Шкодах (Octavia, Rapid, Superb, Yeti), Сеатах и множестве VW, включая популярные у нас Golf, Jetta и, конечно, Tiguan.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Теоретически мотор выдерживает 250 и даже 300 тысяч км, но на практике далеко не всегда. Некоторые типичные болячки при недосмотре приводят к неизлечимым повреждениям. Вся конструкция требует качественного топлива и масла. Но даже при использовании АИ-98, как у всех турбомоторов с прямым впрыском, на впускных клапанах копится нагар. Если его вовремя не удалить, падает компрессия, а клапаны перестают закрываться и в итоге прогорают. Отсюда рекомендация прочищать систему впуска каждые 70 тысяч км. И раскоксовывать поршневые кольца.

Почти с таким же интервалом требуется и замена цепи ГРМ, которая попросту растягивается. А заодно и ее натяжителя. Медлить не стоит – «перескок» звена приводит к встрече клапанов с поршнями. Скверный бензин (а АИ-92 – с гарантией) вызывает детонацию и разрушение поршней. Комплект неприятностей дополняют масложор, капризы форсунок и незаметные утечки антифриза (например, через интеркулер).

В совокупности имеем мотор, даже в юном возрасте требующий слишком частых и недешевых вмешательств. И который, несмотря на все усилия, может недотянуть до 250 тысяч км.

Завод не раз его модифицировал – например, трижды меняли конструкцию натяжителя цепи, подбирали оптимальные сочетания в поршневой группе, но заметного улучшения не добился. И постепенно перевел весь модельный ряд на 1.4 семейства EA211, где привод ГРМ ременный. Процесс этот начался в 2015 году. К этому же сроку довели до ума и роботизированную трансмиссию DQ250, которая в изначальной версии тоже вполне могла разорить на ремонтах.

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