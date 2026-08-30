Новый кроссовер Chery может подстраиваться под настроение водителя

Кроссовер Chery Fulwin T7 вышел в продажу: 1,22 млн рублей, запас хода 600 км

На китайском рынке стартовали продажи нового Chery Fulwin T7. Базовую версию оценили в 97 900 юаней – при пересчете по курсу это около 1,22 млн рублей. За эти деньги кроссовер получает набор опций, которые обычно встречаются в машинах классом выше, включая системы автономного управления.

В машине есть несколько автоматических сценариев, активируемых одним касанием. Они меняют «настроение» интерьера: в зависимости от выбранного режима перенастраиваются стереосистема, климат-контроль и даже сиденья. По сути, кроссовер подстраивается под эмоциональное состояние или текущие потребности водителя.

За автономность отвечает комплекс Falcon 500, разработанный самой компанией Chery. Уже в стандартной версии машина умеет выполнять около 200 сценариев автоматической парковки. Более дорогие модификации добавляют возможность дистанционного управления автомобилем на стоянках. Для езды по городским улицам в автономном режиме предусмотрено 22 датчика – в их числе семь камер и три миллиметровых радара.

Габариты новинки: 4570 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1694 мм в высоту. Колесная база – 2700 мм. Под капотом установлен единственный электромотор, выдающий до 239 л.с. Полного заряда батареи хватает примерно на 600 км пробега.

В оснащение входят панорамная крыша с солнцезащитной шторкой, беспроводная зарядка, вентилируемый центральный подлокотник, 15,6-дюймовый сенсорный дисплей, а передние кресла умеют вентилироваться и делать массаж.

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