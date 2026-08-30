Водителей предупредили о «подводных камнях» в ремонте китайских машин

Росгосстрах: обратная сторона технологичности «китайцев» — более дорогой ремонт

По данным «Росгосстраха», на российских дорогах числится 3,43 млн китайских автомобилей. Бестселлером среди них оказался кроссовер Haval Jolion – на него приходится 275,4 тыс. регистраций. Сами машины в целом отличаются приличной надежностью, однако «свежие» экземпляры способны преподнести сюрприз: сложная электроника делает ремонт по-настоящему дорогим.

Эту мысль развил Артем Мартьянов, директор по продуктовой аналитике каско «Росгосстраха»: «Высокотехнологичные системы подвержены рискам и стоят очень дорого. Цена блока управления может достигать миллиона рублей». По его словам, медианный ремонт китайского автомобиля в 2026 году обойдется в 150 000 рублей, причем 61% обращений связаны с ДТП. У корейских машин, кстати, ценник примерно такой же.

С электромобилями ситуация еще серьезнее: если повреждена батарея, страховщики могут признать машину неремонтопригодной. Тогда владелец получает страховую сумму, рассчитанную с учетом износа.

Не все гладко и с запчастями. У официальных дилеров редкие детали приходится ждать до трех месяцев, а у «серых» поставщиков – до пяти. Правда, иногда водителя сразу направляют на профильное СТО, где комплектующие подъезжают быстрее, и срок ожидания сокращается многократно.

О том, насколько сложно устроены современные китайские кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!