Не укачивает и паркуется сам: что умеет новый недорогой кроссовер BAIC

BAIC вывела на рынок комфортный кроссовер Arcfox Alpha T7 за 1,73 млн рублей

Кроссовер BAIC Arcfox Alpha T7 вышел на китайский рынок с ценником 137 800 юаней. В пересчете по текущему курсу это примерно 1,73 млн рублей. За такую сумму покупатель получает автомобиль, который, судя по заявленным характеристикам, неплохо держит курс и не донимает укачиванием.

В основе модели – умная система управления шасси. Она подавляет клевки при торможении и крены в поворотах, заодно уменьшая радиус разворота. За комфорт отвечают амортизаторы с непрерывным демпфированием: они подстраиваются под неровности и гасят вибрации. Подобные решения можно встретить даже у суперкаров – взять хотя бы McLaren 750 S. Адаптацией подвески занималась канадская Magna.

BAIC Arcfox Alpha T7

Габариты у новинки солидные: длина 5020 мм, ширина 1996 мм, высота 1685 мм, колесная база – 3040 мм. В гамме две версии – гибрид и чистый электрокар. В гибриде трудится 1,5-литровый двигатель-генератор и электромотор на 272 силы. На одной электротяге машина проезжает до 320 км, а с полным баком – до 1315 км. Электрическая модификация выдает 309 л.с. и в зависимости от батареи проходит 650 или 715 км.

Электроника здесь тоже серьезная: помощники водителя от Huawei умеют автономно рулить в городе и парковаться сами. Из приятных опций – панорамная крыша на 1,28 кв.м., кожаные сиденья, 17,3-дюймовый тачскрин, мультимедиа с ИИ и дисплей-панорама длиной 1,1 метра. Аудиосистема радует 21 динамиком, а холодильник на 8,2 литра пригодится в дальней дороге. Вдобавок подсветка салона имитирует звездное небо.

BAIC Arcfox Alpha T7

Ранее «За рулем» уже рассказывал о кроссовере Toyota с лидаром и автопилотом.

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