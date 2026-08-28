Автокредиты все чаще оформляют на 6 лет: почему банки пошли на такие условия

НБКИ: средний срок автокредитования в России в июле 2026 года вырос до 6 лет

Сроки автокредитования в России продолжают бить рекорды. По данным НБКИ, опубликованным 27 августа, в июле 2026-го средний срок такого кредита достиг 6,05 года, тогда как год назад составлял 5,15 года. Прирост за год – 17,4%, а относительно июня показатель прибавил еще 2% и оказался максимальным с начала 2024 года.

География выглядит довольно пестро. Дольше всего рассчитаться за машину планируют жители Краснодарского края – там средний срок составляет 6,68 года. Следом идут Ставропольский край (6,58 года), Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО (6,46 года), Оренбургская область (6,45 года) и Пермский край (6,43 года). Москва при этом остается самым «быстрым» регионом: в столице средний срок едва превышает 5,43 года. В Московской области – 5,54 года, в Санкт-Петербурге – 5,58 года.

За год сильнее всего сроки растянулись в Чувашии (+28,1%), Самарской (+26,6%), Белгородской (+22,7%), Ульяновской (+21,9%) и Воронежской (+21,2%) областях. Москва и Петербург тоже не остались в стороне, прибавив 13,6% и 16,3% соответственно.

По сути, банки сознательно идут на удлинение сроков, чтобы удержать долговую нагрузку заемщика в пределах 50%. Чем меньше ежемесячный платеж, тем проще уложиться в эти рамки. На ситуацию давят и высокие процентные ставки, и подорожавшие автомобили, и повышение утилизационного сбора, а сами кредитные организации стали заметно осторожнее и охотнее работают лишь с теми, у кого безупречная кредитная история.

Количество выдач при этом сокращается. В июле 2026 года россияне оформили 91,4 тыс. автокредитов на новые и подержанные машины – это на 12,6% меньше, чем в июне, и на 7% меньше, чем в июле прошлого года. Правда, еще 30 июля эксперты сообщали о росте доступности таких кредитов: во II квартале средняя ставка по кредиту на новый автомобиль упала до 10,1%, а средняя сумма сократилась относительно первого квартала.

О ситуации на европейском авторынке «За рулем» уже рассказывал.

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