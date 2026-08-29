Где в России не любят китайские машины? Интересные цифры!

Мосеев: в Ингушетии и Карачаево-Черкесии китайские машины покупают лишь немногие

Аналитик Олег Мосеев посчитал долю авторынка, принадлежащую китайским брендам в разных регионах РФ.

Он взял статистику января-июля 2026 года, не ограничивая минимальную планку по объему рынка, и установил, что всего в РФ за это время встали на учет 297 395 новых китайских легковушек. Общая доля рынка – немаленькие 40,8%. Но есть регионы, где эта цифра гораздо выше: лидирует Чукотка, где ровно 63% купленных в 2026 году новых машин – китайские. Далее идут Ямало-Ненецкий АО – 56,0% и куда более весомая в плане авторынка Калининградская область – 53,5% «китайцев».

Да и в Санкт-Петербурге заодно с Ленинградской областью доля свежеприобретенных машин из КНР составляет больше половины – 52,1% и 50,5% соответственно.

А вот Ингушетия является регионом, где китайские марки пока котируются очень низко: их доля составила всего 10,9% (56 автомобилей из 515). Также не особо приветствуют «китайцев» Карачаево-Черкесия – 21,4%, Калмыкия – 21,7%, Северная Осетия – 23,0% и Камчатский край – 23,1%. Кроме того, серьезно ниже трети всего рынка новых авто доля китайских машин в Чечне, на Сахалине, в Тыве и Приморском крае.

Ранее «За рулем» рассказал, отличается ли стоимость ОСАГО для «китайцев» и других иномарок.