Скидки тают: что будет с ценами на машины этой осенью

Дилеры прогнозируют рост цен на 3–5% на новые автомобили осенью 2026 года

Что будет с ценами на автомобили осенью, выяснили дилеры и участники рынка. В целом, мнения разделились: часть экспертов прогнозирует рост, другие ждут лишь сокращения скидок.

Прогноз цен на автомобили осенью 2026 года

В ГК «Рольф» напоминают: сентябрь традиционно открывает высокий сезон продаж, и покупательская активность растет. Но если год назад склады были затоварены, то сейчас ситуация иная – запасы сбалансированы. По словам директора департамента продаж новых автомобилей Николая Иванова, при растущем сезонном спросе и отсутствии избыточных остатков экономических оснований снижать цены нет. В целом по рынку компания оценивает сентябрьский рост в 3-5% к августу.

Не менее важный фактор – валютный курс. Движение доллара, евро и юаня влияет на стоимость импортируемых автомобилей, и часть официальных брендов уже скорректировала прайс-листы, добавляет Иванов.

Скидки и другие формы поддержки продаж будут сокращаться, и это, по мнению эксперта, более значимый сюжет осени, чем сами ценники. Когда склад сбалансирован, а спрос растет, необходимость финансировать бонусы и дисконты пропадает. Формально цена в прайсе остается прежней, но итоговое предложение для клиента становится менее выгодным.

В компании «Автодом» считают, что легковые автомобили могут подорожать на 3-4%. Переписыванию прайс-листов способствуют динамика курса нацвалюты, вымывание складских запасов у импортеров и ожидание очередной индексации утильсбора в начале 2027 года. Плюс – сезонное увеличение спроса.

Не обойдет рост и электрический транспорт. Иван Трандин, собственник группы компаний «Км/ч», ожидает прибавки в 3-4% на гибриды и электромобили. Средняя цена нового гибрида сейчас около 7 млн рублей, электромобиля – 3,16 млн рублей. С июля субсидия по льготному лизингу для электромобилей снижена с 925 тыс. до 500 тыс. рублей, что уже начинает сказываться на доступности.

Сокращение скидок и точечные предложения дилеров

А вот директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов заметного роста цен не ждет. Зато подтверждает тренд на отмену большинства скидок. В прошлом году большие дисконты были следствием затоваривания складов, сейчас рынок стал гораздо более сбалансированным: объемы производства и поставок близки к реальному спросу, поэтому необходимость в масштабных распродажах отпадает.

По популярным моделям, по его словам, рынок переходит от продаж с существенными скидками к реализации по рекомендованной розничной цене. Для покупателя изменение будет выглядеть скорее как сокращение спецпредложений, а не как повышение прайс-листов. При этом отдельные выгодные предложения сохранятся, но станут более точечными.

PR-директор автомобильного маркетплейса Fresh Анастасия Камышникова уверяет: выгоду при покупке машины реально получить за счет индивидуальных предложений. Самые щедрые из них касаются автомобилей 2024 или даже 2023 года выпуска, застоявшихся на складах. Дилеры охотно дают прямую скидку при сдаче старого авто в трейд-ин или оформлении займа через их банки-партнеры. На локализованные бензиновые модели (Lada, УАЗ, Москвич) действует льготное кредитование со скидкой до 925 000 рублей. Вместо прямой скидки могут предложить комплект зимней резины, каско или дополнительное оборудование в подарок.

Дефицит и сроки ожидания: какие модели будет сложно купить

Сейчас у официальных дистрибьюторов нет дефицита авто в массовом сегменте, рассказывает Камышникова. Lada, Haval, Geely и Tenet широко представлены в автосалонах. Если машина есть в шоу-руме, можно уехать на ней в день обращения. Автомобили 2024-2025 годов стоят дешевле новых партий 2026-го и тоже доступны для немедленной покупки.

В то же время придется подождать популярные авто в средних комплектациях – их часто бронируют еще до прихода автовоза. Срок ожидания конкретной спецификации составляет от одного до трех месяцев. Обновленные версии популярных моделей только заходят на рынок, и из-за логистических пауз первая партия может разойтись по квотам между салонами быстрее, чем поступит следующая.

Руководитель отдела продаж LikeAvto Всеволод Холоденко прогнозирует осенью дефицит Mazda CX-5 – модель остается одной из самых востребованных в России. В самом Китае спрос на нее небольшой, поэтому объемы производства низкие. Кроме того, осенью полностью завершатся продажи Skoda Superb: завод в КНР, производивший эту модель, закрылся, и перевод производства на новые мощности не планируется.

Ранее «За рулем» рассказывал, как изменение отношения молодежи к автомобилям повлияет на российский авторынок.

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