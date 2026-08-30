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В столице появятся новые ГАЗели — вот что известно

Москва заключила контракт на поставку 115 автобусов малого класса

115 новых автобусов ГАЗель City выйдут на некоторые городские маршруты и пригородные направления проекта «Москва — область».

Особенности ГАЗель City:

  • Климат-контроль в салоне;
  • Низкий пол для облегчения посадки людей с багажом и маломобильных пассажиров;
  • Медиаэкран с информацией о маршруте и ближайших остановках;
  • Компактные габариты и маневренность.

В столице появятся новые ГАЗели — вот что известно

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Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, в 2026 году в парки Мосгортранса уже пришли более 600 автобусов и электробусов разных моделей.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал о конструкции ГАЗель City.

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