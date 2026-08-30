В столице появятся новые ГАЗели — вот что известно
Москва заключила контракт на поставку 115 автобусов малого класса
115 новых автобусов ГАЗель City выйдут на некоторые городские маршруты и пригородные направления проекта «Москва — область».
Особенности ГАЗель City:
- Климат-контроль в салоне;
- Низкий пол для облегчения посадки людей с багажом и маломобильных пассажиров;
- Медиаэкран с информацией о маршруте и ближайших остановках;
- Компактные габариты и маневренность.
Как сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, в 2026 году в парки Мосгортранса уже пришли более 600 автобусов и электробусов разных моделей.
Ранее «За рулем» подробно рассказывал о конструкции ГАЗель City.
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