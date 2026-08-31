Победа полного привода — рассказываем про редкий внедорожник из СССР

«За рулем» рассказал историю появления полноприводного ГАЗ-М72 с кузовом Победы

В новой статье «За рулем» обозреватель Сергей Канунников рассказывает о редких модификациях популярных советских машин.

Речь идет о вполне демократичных и доступных моделях производства 1950–1980-х. Как правило, базовую версию делали серийно и отправляли в розничную продажу. Но вот отдельные модификации производили очень небольшими тиражами, а некоторые из них большей частью поступали в государственные гаражи, где машины особо не берегли, а изношенные просто отправляли на свалку.

ГАЗ-М72

Теперь за подобными раритетами тоже охотятся коллекционеры. Например, Победами с мягкой крышей – такие делали с 1949 по 1953 год и изготовили 14 222 экземпляра. Вроде бы немало, на за прошедшие 70 лет выжили единицы...

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Не меньшая редкость – полноприводный ГАЗ-М72: сочетание усиленного во многих местах кузова Победы последнего поколения ГАЗ-М20В с доработанными агрегатами и узлами ГАЗ-69. Таких машин с 1955-го по 1958 год сделали всего 4677. Причем, по имеющимся данным, в личную собственность ГАЗ-М72 попадали редко. А за казенными автомобилями – колхозными и совхозными – и ухаживали хуже, и изнашивались они раньше.

Другие редкие советские машины, превратившиеся в коллекционные бриллианты – в статье «За рулем»!