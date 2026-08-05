Мечта коллекционера: самые редкие советские автомобили

Автомобили из СССР, которые с каждым годом растут в цене

Были серийными – стали раритетными

Понятно, что самые редкие – автомобили 1930-х годов и мелкосерийные ЗИЛ и Чайки для высокопоставленных партийных и советских чиновников, которые в продажу никогда не поступали. Но о таких редкостях – разговор особый. Они запредельно дороги, в том числе в реставрации и эксплуатации.

Среди автомобилей ГАЗ-М20 Победа знатоки особенно ценят автомобили с мягкой крышей.

А в данном случае речь о более демократичных и более доступных моделях производства 1950–1980-х. Тех, что делали серийно и отправляли в розничную продажу. Однако отдельные модификации производили очень небольшими тиражами, а некоторые из них большей частью поступали в государственные гаражи, где машины особо не берегли, а изношенные просто отправляли на свалку. Теперь за подобными раритетами тоже охотятся коллекционеры.

Победа, Волга, ЗИМ

Общий принцип – особо ценят именно ранние модификации любых моделей. Это работает и в отношении автомобилей ГАЗ. Так, повышенный интерес вызывают Победы ГАЗ-М20 выпуска до 1955 года – с мелкой решеткой радиатора. Их условно называют «вторым выпуском». Первые Победы, выпущенные мизерным тиражом до остановки производства осенью 1946-го, не сохранились.

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Но особый интерес вызывают Победы с мягкой крышей. Их делали с 1949 по 1953 год и изготовили тиражом 14 222 экземпляра. В общем-то, не так мало. Но прошло много лет. Кроме того, со временем на некоторые машины наваривали крыши. Брезентовые тенты, особенно изношенные, нравились отнюдь не всем.

Зато в последние годы временами всплывают подозрительные открытые Победы, сделанные, похоже, из стандартных автомобилей. Спрос на редкости рождает предложение.

Один из самых редких серийных советских автомобилей – полноприводный ГАЗ-М72.

Не меньшая редкость – полноприводный ГАЗ-М72: сочетание усиленного во многих местах кузова Победы последнего поколения ГАЗ-М20В с доработанными агрегатами и узлами ГАЗ-69. Таких машин с 1955-го по 1958 год сделали всего 4677. Причем, по имеющимся данным, в личную собственность ГАЗ-М72 попадали редко. А за казенными автомобилями – колхозными и совхозными – и ухаживали хуже, и изнашивались они раньше.

Волга ГАЗ-М21 первых лет производства – так называемая «звезда»

Волга ГАЗ-21 – если не самое, то уж точно одно из самых любимых творений советского автопрома. Самые ценимые автомобили – условного первого выпуска, в кругах любителей известные под псевдонимом «звезда», – с звездой на решетке радиатора. Такие автомобили делали в 1956-1958 гг. и сначала с нижнеклапанными двигателями объемом 2,4 л и мощностью 65 л.с. А самые желанные для коллекционеров Волги ГАЗ-М21Г – с автоматической коробкой передач. Такие машины делали и с звездой, но в основном с внешностью второй серии. Выпустили их всего несколько сотен.

Универсалов ГАЗ-22 сохранилось относительно немного.

Одна из самых редких теперь Волг – универсал ГАЗ-22. Сделали их около 25 тысяч, но подавляющее большинство машин направили в государственные учреждения. В личную собственность такие Волги продавали только представителям советской элиты и лишь по особым разрешениям. Поэтому и машин осталось совсем мало. А часть их тех, что всплывают на вторичном рынке, – переделанные из чудом добытых частниками санитарных ГАЗ-22Д.

ГАЗ-12 ЗИМ – единственный представительский автомобиль, который в СССР продавали в личную собственность.

ГАЗ-12 ЗИМ – отдельная и сложная история. Единственный представительский семиместный автомобиль, который продавали в личную собственность, стоил в 1950-х 40 тысяч рублей – огромная по тем временам сумма.

В основном, автомобили работали на чиновников, а в начале 1960-х на волне очередной борьбы с привилегиями, инициированной Никитой Хрущевым, немало машин отправили в таксопарки. Что, конечно, не способствовало их здоровью и долголетию. Поэтому из 21 527 ЗИМов, выпущенных с 1950 по 1959 гг., осталось не так много. Покупка, реставрация и содержания ГАЗ-12 – дело очень сложное и затратное.