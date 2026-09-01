В продажу поступил экономичный и хорошо оснащенный хэтчбек дешевле миллиона

Стартовали продажи BAIC Arcfox Beta T1 в Китае с ценой от 810 тысяч рублей

В Китае начались продажи электрического хэтчбека BAIC Arcfox Beta T1. Сейчас за новинку просят минимум 62 800 юаней – в пересчете это примерно 810 000 рублей. В движение машину приводит один электродвигатель мощностью 129 л.с., а с аккумулятором запас хода достигает 550 км. Для сравнения: это больше, чем у Volkswagen ID.Polo.

BAIC Arcfox Beta T1

Габариты модели таковы: длина – 4375 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2770 мм. Несмотря на скромные внешние размеры, в салоне обещается комфортная посадка как на передних, так и на задних креслах. Снаружи хэтчбек выделяется сквозной светодиодной оптикой, а в палитре – семь цветов кузова.

BAIC Arcfox Beta T1

В список оснащения входят электрорегулировки передних сидений, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, аудиосистема с шестью динамиками, 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран. Голосовым управлением мультимедиа заведует искусственный интеллект. Кстати, передние кресла можно разложить в горизонтальное положение – процесс занимает всего 15 секунд.

Интерьер BAIC Arcfox Beta T1

Учитывая довольно низкую цену, можно было бы не ждать продвинутых помощников, однако они тут есть. Речь о полуавтономном управлении: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, ассистент предотвращения столкновений при движении задним ходом, помощник парковки, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.Ранее «За рулем» объяснял, насколько дешевле обходится обслуживание электрокара.

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