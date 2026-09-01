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В продажу поступил экономичный и хорошо оснащенный хэтчбек дешевле миллиона

Стартовали продажи BAIC Arcfox Beta T1 в Китае с ценой от 810 тысяч рублей

В Китае начались продажи электрического хэтчбека BAIC Arcfox Beta T1. Сейчас за новинку просят минимум 62 800 юаней – в пересчете это примерно 810 000 рублей. В движение машину приводит один электродвигатель мощностью 129 л.с., а с аккумулятором запас хода достигает 550 км. Для сравнения: это больше, чем у Volkswagen ID.Polo.

BAIC Arcfox Beta T1
BAIC Arcfox Beta T1

Габариты модели таковы: длина – 4375 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1572 мм, колесная база – 2770 мм. Несмотря на скромные внешние размеры, в салоне обещается комфортная посадка как на передних, так и на задних креслах. Снаружи хэтчбек выделяется сквозной светодиодной оптикой, а в палитре – семь цветов кузова.

BAIC Arcfox Beta T1
BAIC Arcfox Beta T1

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В список оснащения входят электрорегулировки передних сидений, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, аудиосистема с шестью динамиками, 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран. Голосовым управлением мультимедиа заведует искусственный интеллект. Кстати, передние кресла можно разложить в горизонтальное положение – процесс занимает всего 15 секунд.

Интерьер BAIC Arcfox Beta T1
Интерьер BAIC Arcfox Beta T1

Учитывая довольно низкую цену, можно было бы не ждать продвинутых помощников, однако они тут есть. Речь о полуавтономном управлении: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, ассистент предотвращения столкновений при движении задним ходом, помощник парковки, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.Ранее «За рулем» объяснял, насколько дешевле обходится обслуживание электрокара.

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Источник:  Авто Mail
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