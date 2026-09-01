Авторынок стабилен как никогда, но осеннего взлета продаж ждать не стоит

Эксперт Целиков: К концу лета авторынок РФ оживился

На минувшей неделе (24-30 августа) было реализовано 28,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 5,5% больше, чем неделей ранее (26,8 тыс. шт.). В то же время по отношению к аналогичной неделе прошлого года динамика отрицательная (-5%). Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

В сегменте коммерческой техники повторяется общая рыночная тенденция, правда, выражена она резче. Легкие коммерческие автомобили (LCV до 3,5 тонны) за неделю было продано почти 1,3 тыс. штук – прибавка к предыдущему периоду составила почти 10%. Впрочем, по сравнению с прошлым годом продажи снизились почти на 26%.

С грузовиками картина любопытнее. Недельный рост составил 19,4%, а итог выдал символическое число – 888 машин. Но в сравнении с последней неделей августа прошлого года результат хуже на 22,4%: тогда было 1144 единицы.

Эксперт связывает динамику с высокой базой прошлого года. В прошлом году авторынок пошел вверх уже с конца лета, а пик продаж пришелся на октябрь. Сейчас поводов для осеннего подъема, по его мнению, нет.

«Можно констатировать, что начинает сказываться высокая база прошлого года. Напомню, что с конца лета прошлого года авторынок пошел вверх, а пик продаж мы наблюдали в октябре. В текущем году факторов для осеннего взлета авторынка пока не наблюдается. Тем не менее падения продаж тоже нет. Несмотря на все неурядицы, авторынок стабилен как никогда», – отметил эксперт.

О том, какие новинки ждать осенью, «За рулем» уже рассказывал.

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