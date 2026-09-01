Помогут ли новинки Lada поднять долю АВТОВАЗа на рынке

Без помощи французов: сможет ли АВТОВАЗ нарастить долю за счет новинок

Согласно предоставленным АВТОВАЗом «Российской газете» данным о продажах автомобилей Lada в РФ за последние 15 лет, доля марки сегодня почти вдвое выше, чем десять лет назад, в пик управления российской компанией альянсом Renault-Nissan. «Российская газета» выяснила у экспертов, что они думают о влиянии на бизнес АВТОВАЗа бывших владельцев предприятия, а также о том, помогут ли новинки Lada поднять долю АВТОВАЗа в обозримой перспективе. Редакция получила график, отражающий динамику присутствия Lada на российском рынке с 2011 года до наших дней. Данные увязаны с выпуском конкретных моделей. Так, 2011 год дал АВТОВАЗу 578 тыс. проданных машин и долю в 21,8% – в конце ноября стартовали продажи популярной Granta.

Минимум за всю историю наблюдений зафиксирован в 2014-м. Тогда доля Lada упала до 15,5%, а продажи составили 387 тыс. штук. Примечательно, что именно в этот период альянс Renault- Nissan, ставший контролирующим акционером, оказывал максимальное влияние на управление заводом.

С 2015 по 2021 год бренд постепенно отыгрывал позиции: с 16,8% до 21%. Но по-настоящему резкий подъем случился в 2022-м – до 27,4%. В следующем, 2023-м, при турбулентном рынке доля достигла рекордных 28,6% (353 тыс. машин), что почти вдвое превышает показатель 2014 года.

Как известно, весной 2022 года Renault, многолетний мажоритарный акционер АВТОВАЗа, покинул Россию, отдав свою долю ФГУП «НАМИ», подведомственному Минпромторгу. В 2023-м «Ростех» на время стал акционером, а позже вернулся в состав владельцев. В итоге у предприятия появилась свобода строить стратегию, опираясь на собственные интересы и потребности российского рынка.

Дальше позиции немного сдали: в 2025-2026 годах доля опустилась до 24-24,4% – рынок стабилизировался, и на нем закрепились новые игроки, прежде всего локализованные китайские марки. И все же нынешняя цифра в полтора раза больше той, что компания имела при французских акционерах, – об этом говорят данные графика.

Новинки и модернизация Lada

На фоне этого в модельной линейке произошли большие перемены. В 2024 году стартовало производство e-Largus и Aura. В 2025-м вышли Niva Sport с 1,6-литровым 122-сильным мотором – первая официальная спортивная версия Niva от подразделения Lada Sport, семейство Iskra и Niva Travel с 1,8-литровым двигателем на 90 л.с.

Нынешний год ознаменовался дебютом новинок суббренда SKM, вошедшего в новое подразделение Lada Business. Помимо этого, сильно обновилась Niva Legend: новый 1,8-литровый агрегат (90 л.с.), измененная трансмиссия, частичная оцинковка кузова, новый руль с подушкой безопасности и другие улучшения.

Старт производства первого в истории компании кроссовера Lada Azimut назначен на сентябрь. Судя по графику, АВТОВАЗ в текущем году рассчитывает как минимум сохранить достигнутую долю, а при благоприятном сценарии – увеличить ее. Все будет зависеть от рыночной динамики и того, как примут новые модели.

Руководство уже анонсировало: предприятие намерено ежегодно выпускать одну новую или капитально обновленную модель. Эту стратегию, по словам главы АВТОВАЗа Максима Соколова, можно считать подтверждением того, что компания не воспринимает свою рыночную позицию как потолок, а видит в ней основу для дальнейшего роста. Кстати, опыт последнего десятилетия показывает: расширение ассортимента и локализация производства дают больший эффект, чем внешняя конъюнктура.

Эксперты о перспективах Lada

В том, что планы выполнимы, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Lada Azimut – очень интересно задуманная машина, сделанная по уровню комплектации, оснащению, каким-то решениям на уровне, которого у АВТОВАЗа никогда не было, и он едет очень хорошо. То есть во всех смыслах машина очень позитивная, и я уверен, что при правильном ценовом позиционировании Azimut, безусловно, станет популярной машиной и, безусловно, позволит поднять долю АВТОВАЗа. Это я считаю очень хорошим, удачным достижением. Было бы здорово, если бы АВТОВАЗ на этом не останавливался и помимо Azimut порадовал бы нас какими-то еще интересными, принципиально новыми машинами, которых мы пока не видели», – заявил он.

Свои рассуждения эксперт продолжил: «Многие были уверены в том, что АВТОВАЗ без помощи извне и конкретно без помощи французов не сможет выпускать добротные автомобили. И сами французы об этом говорили. А оказалось, что это не так. И без помощи извне, и без французских технологий, и без комплектующих, которые в значительном объеме поставляли французы через свою мировую систему, АВТОВАЗ может выпускать автомобили. Да, с частичной сменой поставщиков на других партнеров, но тем не менее с более высокой степенью локализации. И это очень позитивно, что АВТОВАЗ смог это сделать. Еще более важным показателем является то, что помимо восстановления производства уже текущих моделей все-таки ведется работа и над новыми. Как важную перемену можно указать появление модернизированных автомобилей семейства Niva – Niva Legend, которая вот-вот выйдет в продажу. А также – Niva Travel, которая после обновления стала продаваться активнее, чем раньше».

Схожую позицию озвучил эксперт Егор Васильев, подчеркнувший важность сохранения независимости для любого автопроизводителя. «Даже в том случае, если используются чужие платформы, должна сохраняться свобода в их конфигурировании и масштабировании для сохранения разнообразия модельного ряда и поддержания собственных инженерных компетенций. В случае с французским периодом в жизни АВТОВАЗа все выглядело несколько иначе. Ведь альянс Renault-Nissan, конечно, не был заинтересован в самостоятельном существовании и развитии волжского автозавода, рассматривая его как еще полностью зависимый филиал производства. Поэтому французы старательно ограничивали любые попытки заводчан разрабатывать собственные конструкции, заставляя их, по сути, копировать собственные устаревшие платформы, при этом еще и удерживая завод на голодном финансовом пайке. Фактически шла грабительская и разрушительная эксплуатация огромного предприятия. А перспективные модели просто не допускались до производства. Это случилось, например, с кроссовером 4х4 Vision», – считает специалист.

По его оценке, возвращение самостоятельности далось непросто, но пошло заводу на пользу. «По крайней мере, доля рынка с 15,5% в 2014 году выросла до 24,4% в 2026-м. Ну и, конечно, существенно увеличилось разнообразие модельного ряда. Можно ли ожидать дальнейшего увеличения доли рынка, покажет время. С одной стороны, появились новые модели – Aura, Iskra, Azimut. С другой – модернизируются старые. И это внушает некоторый оптимизм. Однако в наше время очень важно найти правильный баланс между стоимостью, ценностью и набором функций мобильности, которые заинтересуют современного покупателя, который в последнее время все меньше привязан к бренду и все больше – к стоимости и качеству предоставляемой услуги», – отметил Васильев.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о главных новинках осени, среди которых и Lada Azimut .

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