Tenet Plus L6 начали собирать в РФ по полному циклу

в Калуге стартовало производство полного цикла среднеразмерного кроссовера Tenet Plus L6

Эта модель открывает линейку нового российского бренда Tenet Plus, созданного в партнерстве с компанией Defetoo.

Полный цикл выпуска включает все основные этапы: сварку кузова, окраску и финальную сборку. Благодаря высокой степени автоматизации и цифровому контролю на каждом участке обеспечивается безупречная повторяемость операций и соблюдение технологических норм.

Все производственные линии интегрированы в многоуровневую систему контроля качества, отвечающую актуальным промышленным стандартам.

Проектирование и запуск Tenet Plus L6 велись с учетом российских дорожных и климатических реалий. Особый акцент сделан на коррозионной стойкости и ресурсе кузова: все скрытые полости обрабатываются восковыми составами, а днище и колесные арки получают усиленную антигравийную и антишумную защиту. Это повышает сопротивляемость автомобиля влаге, реагентам, температурным перепадам и другим агрессивным факторам.

По габаритам новинка относится к классу C+ : длина – 4 554 мм, ширина – 1 852 мм, высота – 1 681 мм, колесная база – 2 700 мм. Клиренс в 187 мм обеспечивает уверенное движение как в городских условиях, так и на дорогах с неидеальным покрытием.

Переднеприводная версия оснащается 1,5-литровым турбодвигателем с распределенным впрыском и цепным приводом ГРМ. Отдача силового агрегата составляет 147 л.с. и 225 Н·м крутящего момента, работает он в связке с 6-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Двигатель адаптирован под бензин АИ-92.

Для зимней эксплуатации предусмотрен расширенный пакет комфорта, а безопасность обеспечивают семь подушек, а набор электронных помощников в зависимости от комплектации включает панорамный обзор 540°, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.

Цены будут известны ближе к старту продаж.

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