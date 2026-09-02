Водителей без ОСАГО начали штрафовать по-новому

С 1 сентября 2026 года изменился порядок штрафов за езду без ОСАГО

С 1 сентября 2026 года в России изменился порядок наказания за управление автомобилем без ОСАГО. Раньше инспектор ДПС мог выписать постановление практически при каждой остановке. Теперь между такими фиксациями должно пройти минимум 24 часа.

На практике суточная пауза означает: водителя, которого остановили без полиса утром, в этот же день за то же самое уже не оштрафуют, даже если он снова попадется другому экипажу. Зато на следующие сутки он вновь становится уязвим для наказания. Именно так авторы поправки хотят отделить тех, кто забыл продлить страховку, от тех, кто сознательно игнорирует требования закона.

Свою позицию еще весной 2026 года объяснил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев: «Это позволит выявить не просто случайных нарушителей, а автовладельцев, систематически игнорирующих положения закона об ОСАГО».

Суммы штрафов и планы по камерам

Суммы наказаний при этом не выросли. Первое нарушение по-прежнему стоит 800 рублей, повторная фиксация в течение 12 месяцев – уже 3000-5000 рублей. Повышенный штраф грозит за каждое последующее нарушение, пока не истечет год с момента первого.

Сама поправка – часть подготовки к более масштабному проекту: запуску системы проверки полисов ОСАГО дорожными камерами. Когда этот механизм заработает, выявлять нарушителей смогут без участия инспектора, а постановления будут появляться автоматически.

Страховщики заявляют, что новый метод заработает до конца 2026 года. Пока же главный ориентир для водителей – суточный интервал между наказаниями и куда более серьезная сумма повторного штрафа.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, как новые шарообразные камеры следят за водителями.

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