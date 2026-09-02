Закон о беспилотных автомобилях в России могут принять осенью 2026 года

Минтранс России подготовил закон о беспилотных автомобилях

Осенью Госдума может принять законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который выведет на дороги беспилотные грузовики и легковушки. О такой перспективе на полях Восточного экономического форума рассказал член комитета по транспорту Валерий Горюханов, информирует ТАСС.

По словам депутата, новый документ заметно расширит применение беспилотников в России. Причем страна имеет шанс стать первопроходцем: это будет первая в мире практика государственного регулирования движения таких машин между регионами. Подобные технологии активно развивают Китай и еще ряд государств, однако общего регулирования на межрегиональном уровне пока нет нигде.

Проект закона разработал Минтранс. Документом предложено распределить ответственность в случае ДТП между всеми причастными к разработке, поддержке и управлению беспилотным автомобилем. Так, производитель несет ответственность, если ДТП произошло по вине автоматизированной системы вождения. Владелец отвечает, если авария случилась из-за нарушения правил эксплуатации. Например, если автомобиль использовался вне предусмотренных условий, а также если водитель самостоятельно вносил изменения в конструкцию или систему. Сервисный центр отвечает за последствия некачественного ремонта или техобслуживания, а оператор дистанционной п оддержки – за неисполнение своих обяз анностей.

Кроме того, законопроектом внедряется обязательное обозначение при поездке беспилотных машин в авторежиме и вводится запрет на движение беспилотных автомобилей без подключения к сервису по дистанционной поддержке и реагированию на нештатные ситуации.

Региональные власти, сотрудники ФСО и ФСБ смогут устанавливать ограничения движения беспилотных автомобилей. Такие зоны будут обозначаться дорожными знаками или информация о них будет размещена в специальной системе. Отмечается, что ограничения не будут распространяться на беспилотные автомобили в режиме ручного управления.

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