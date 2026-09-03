Почему лизинг выгоднее кредита и покупки за свои деньги? Разъяснения экспертов

Как выбрать между покупкой, кредитом и лизингом техники — советы для бизнеса

Приобретение экскаватора или тягача для компании – это всегда риск, который не сводится к простому сравнению ценников. Один и тот же актив способен как выстрелить, так и надолго заморозить финансы. Эксперты 110km.Ru разобрали, чем оборачивается для предпринимателя каждый из трех способов обновления парка – от покупки за наличные до лизинговых схем.

Самый интуитивно понятный путь – купить технику на свои деньги – на деле часто становится ловушкой. Долгов и процентов нет, но весь капитал уходит единовременно, и следом подтягиваются текущие траты: топливо, страховка, ремонт и зарплаты. Если подушка безопасности не сформирована, любая внештатная ситуация может поставить компанию на грань выживания.

Банковский кредит распределяет нагрузку во времени, и ставка по нему способна оказаться привлекательнее лизинговой. Однако за этим стоит бюрократия: залог, увесистый пакет документов и жесткий график платежей, совершенно не адаптированный к сезонности бизнеса. Вдобавок НДС здесь уплачивается сразу со всей суммы – правда, есть и приятный бонус: налог со стоимости техники разрешено предъявить к вычету в текущем квартале, не дожидаясь окончания выплат.

Лизинг работает по другой логике. Аванс здесь стартует от 5%, а вычет НДС проходит постепенно, синхронно с каждым взносом. Но главный козырь – возможность «подогнать» график под реальные поступления: строители могут платить меньше зимой, когда техника простаивает, и больше в пиковый сезон, когда выручка максимальна. По сути, машина зарабатывает себе на содержание именно в самые загруженные месяцы.

Смотреть лишь на размер ежемесячного платежа – типичная ошибка предпринимателей. Критически важны структура сделки, условия досрочного выкупа, налоговые последствия и та самая гибкость графика, которая часто спасает от кассовых разрывов и позволяет бизнесу расти без рывков.

Равномерный вычет НДС в течение действия договора – вот что стоит за разговорами о «возврате налога». Плюс сами лизинговые платежи уменьшают базу по налогу на прибыль, если актив задействован в работе. В итоге налоговая нагрузка становится гораздо предсказуемее, что облегчает финансовое планирование.

Для свежесозданных фирм получение финансирования – задача со звездочкой, но далеко не безнадежная. Решающую роль играют ликвидность самой техники, портфель контрактов и убедительная финмодель. Поручительство собственника и величина аванса тоже имеют вес, однако при прозрачной экономике проекта на возраст компании закрывают глаза.

Современный лизинг – это не только грузовики и спецтехника. Под финансирование попадают производственные линии, складское оснащение и даже коммерческая недвижимость, причем как новые активы, так и подержанные. Скорость тут впечатляет: заявку могут одобрить за 1-2 дня, что в условиях жесткой конкуренции становится решающим аргументом.

Российские лизинговые компании активно работают и с импортом: проверяют иностранных поставщиков, берут на себя таможенное оформление и предлагают схемы для снижения валютных рисков. Больше всего таких сделок приходится на грузовой транспорт, спецтехнику и оборудование для производства. Как отмечают в 110km.Ru, выбор правильной схемы финансирования – один из краеугольных камней устойчивого развития в нынешней экономической реальности.

При покупке техники важно заранее оценить свою кредитную нагрузку — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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