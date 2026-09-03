Какова доля альтернативного импорта на российском авторынке в 2026 году

Аналитик Целиков: Альтернативный импорт обеспечил 18% авторынка РФ

Сколько автомобилей в этом году реально ввезено в Россию в обход официальной дистрибуции? За первые восемь месяцев суммарная доля таких машин достигла порядка 18% рынка, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков . Основной массив – это знакомые глобальные бренды, и если не считать марки из России, Беларуси и Китая, на них приходится чуть более 15%. Почти все такие автомобили импортируются альтернативным путем.

Официальные поставки из Кореи сейчас сосредоточены у одного бренда – KGM (ранее SsangYong). В реальности такие машины встретишь редко: рыночная доля укладывается в 0,1%.

Россияне в этом году активно заказывают разные модели Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi – эта пятерка уверенно лидирует по спросу.

Еще около 3% рынка обеспечили китайские марки, которые везли в страну мимо официальных представительств. Чаще всего в такой схеме упоминаются Geely, Zeekr, Changan, Lynk & Co, GAC и Lixiang. Вместе с глобальными брендами неофициальный импорт и выходит на показатель 18% по итогам восьми месяцев.

И вот какой комментарий по этому поводу дал эксперт: «Отмечу, что среди китайских моделей параллельного импорта очень высока доля подключаемых гибридов (51%) и электромобилей (10%). Бензиновые машины везти в обход официальных импортеров не имеет большого смысла. Их здесь и так «пруд пруди». А вот гибриды и электрокары «официалы» везут мало. Виной тому служит высокий утильсбор, поднимающий итоговую цену до небес».

Ранее эксперт «За рулем» назвал риски при покупке б/у авто из параимпорта.