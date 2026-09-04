Mitsubishi объявила отзыв своей популярной модели: причины

67 тыс. Mitsubishi Outlander отзовут из-за сбоя в камерах заднего вида

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) раскрыло подробности сервисной кампании Mitsubishi: 67 146 автомобилей отправятся на доработку. Проблема затронула Outlander 2025-2026 модельных годов с обычными двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками.

Виновата камера заднего вида производства Bosch. Ее работа может нарушиться из-за ошибки программного обеспечения: картинка либо зависает на центральном экране, либо не отображается вовсе. Доводила ли такая поломка до аварий с участием Mitsubishi, пока не сообщается.

Всем владельцам, чьи машины попали в список, сделают перепрошивку операционной системы, и это не потребует затрат. Кстати, эти же камеры Bosch уже стали головной болью для Ford, GM, Stellantis, Volkswagen и Honda – о чем пишет издание Autoblog.

В России Outlander тоже не редкость: их ввозят по схеме параллельного импорта. Правда, массовых жалоб на отказ камер заднего вида у отечественных владельцев пока не фиксировали.

Mitsubishi Outlander

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