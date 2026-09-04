В России начнут производить новый рамный внедорожник: подробности

Рамный внедорожник Jetour G700 будут собирать на заводе «АГР» в Сестрорецке

Похоже, флагманский рамный внедорожник Jetour G700 получит российскую прописку. Эксперты изучили сертификационные документы завода холдинга «АГР» в Сестрорецке и пришли к выводу: модель там действительно будут выпускать. Правда, возможно, не под привычным именем – в бумагах значится Votour R700.

Jetour G700

С сентября 2025-го новинка продается в Китае. К концу того же года появилась информация о подготовке модели к российскому рынку, а с апреля 2026-го сертифицировали внедорожники китайской сборки. Теперь же выяснилось, что G700 решили собирать в самой России.

В документах на G700 прописана и дополнительная торговая марка – Votour R700. Бренд Votour всплывал в отраслевых разговорах еще в начале 2025 года: считалось, что под этой вывеской в России окажутся модели Jetour и Soueast. А в июле версия получила подтверждение – стартовала сертификация Votour JC3, созданного на базе Soueast S06.

Причем не исключено, что на российском рынке G700 выступит именно как Votour R700. Судя по декларациям, это параллельный гибрид: бензиновый двигатель жестко связан с колесами. Тут есть загвоздка: на льготу в 925 тысяч рублей в России претендуют последовательные гибриды, которые обычно и выпускают локально. А G700 по документам в эту категорию не попадает.

Габариты у машины вполне флагманские: 5198 мм в длину, 2050 мм в ширину, 1956 мм в высоту, колесная база – 2870 мм. Внутри предложат салоны на 5 или 6 мест, а на центральной консоли красуется широкий дисплей диагональю 35,4 дюйма – одновременно приборная панель. Сверху расположился еще и крупный «парящий» сенсорный экран.

Jetour G700

Техническая начинка – связка 2,0-литрового турбомотора и двух электродвигателей; суммарно они выдают 904 л.с. и 1135 Нм. Батареи емкостью 34,1 кВт·ч хватает на 116 км пробега по циклу WLTC, а общий запас хода достигает 1400 км. С места до сотни тяжелый внедорожник разгоняется за 4,6 секунды. В Китае, кстати, уже готовят вариант с аккумулятором на 59,45 кВт·ч: электрический запас хода увеличится до 210 км.

В Китае Jetour G700 оценили в 329,9-424,9 тысячи юаней – это примерно 4,25-5,5 млн рублей. Но на российском рынке у SUV ожидаются трудности: полная масса превышает 3,5 тонны, поэтому права нужны категории С, и транспортный налог выйдет серьезным. Возможно, именно от этих сложностей и попробуют уйти с помощью локализации.

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