Российские автомобилисты столкнулись с необычным дефицитом

Дефицит хладагента R134a в РФ: квоты, рост цен и риски для владельцев машин

По данным 110km.Ru, уже этим летом владельцы автомобилей старше 2017 года могли столкнуться с серьезной проблемой: привычный фреон R134a становится дефицитным, а цены на обслуживание кондиционеров ползут вверх. Дело не только в европейских ограничениях – Россия ввела собственные квоты на ввоз хладагентов с января 2026 года согласно Распоряжению Правительства РФ № 10-р. Чем выше парниковый потенциал газа, тем меньше его можно ввезти, а у R134a этот показатель достигает 1430 – в тысячи раз больше, чем у CO2.

Почему старые автомобили в зоне риска

Ситуация усугубляется тем, что миллионы машин, выпущенных до 2017 года, по-прежнему требуют именно R134a. Портал 110km.Ru прогнозирует, что уже к 2027 году на рынке останется лишь 17% от прежних объемов поставок, а к 2030 году – всего 9%. Спрос на заправку старых систем явно превысит предложение, что неминуемо отразится на кошельках автовладельцев.

Владельцам приходится не только переплачивать, но и рисковать вовсе остаться без функционирующего кондиционера. Если система выходит из строя, найти оригинальный хладагент превращается в настоящий квест. Попытки перейти на более современный R1234yf упираются в несколько барьеров: заправка обойдется в разы дороже, в регионах часто отсутствует необходимое взрывозащищенное оборудование и специалисты, а производство этого газа в России только стартует – компания «Фторхимия» локализует выпуск, но патенты принадлежат Honeywell и DuPont, что сдерживает процесс.

Технически обратная замена R1234yf на R134a возможна – понадобятся переходники, полная откачка и вакуумирование системы, а вот сам компрессор и контур остаются теми же. Правда, такая процедура неофициальная, может аннулировать гарантию и вызвать вопросы при оформлении страховки.

Опасные предложения из интернета

На волне дефицита в сети активизировались продавцы «чудо-наборов» для самостоятельной заправки на основе пропана и бутана. Эксперты бьют тревогу: подобные эксперименты чреваты возгоранием автомобиля. Специалисты настоятельно рекомендуют обходить такие предложения стороной и доверять только проверенным сервисам. Отдельную угрозу представляют смеси и подделки, маскирующиеся под R1234yf, – они способны быстро вывести кондиционер из строя.

Пока автолюбителям остается одно: следить за состоянием климатической системы и вовремя устранять утечки. Регулярная диагностика – единственный способ продлить жизнь кондиционеру и избежать неприятных сюрпризов в жару. Перед любой модернизацией или сменой хладагента стоит проконсультироваться в профильной мастерской и выяснить, не лишит ли это заводской гарантии и не создаст ли проблем при техосмотре.

Китайские авто, Lada и как узнать свой фреон

До 2024 года большинство китайских марок – Haval, Chery, Geely, Exeed – поставлялись с R134a, после чего начался переход на R1234yf. Китайские платформы 2021-2024 годов встречаются с обоими типами контуров: старые партии (до конца 2023 года) используют R134a, новые – уже R1234yf. Большинство официально поставляемых в Россию современных китайских автомобилей заправлены R134a, однако электрические и гибридные модели, включая Zeekr, Lixiang, Voyah и BYD, все чаще используют экологичный R1234yf – особенно машины, собранные для европейского или внутреннего китайского рынка.

А вот АВТОВАЗ проявляет консервативность: абсолютно все сходящие с конвейера Lada, включая новую Iskra, заправляются исключительно классическим R134a. Несмотря на мировой тренд и государственные квоты, переход на дорогой европейский R1234yf компания не планирует.

Узнать, какой фреон залит в вашей машине, просто: под капотом обычно есть желтая или зеленая информационная табличка на внутренней стороне капота или рамке радиатора. На ней указан тип газа (R-134a или HFO-1234yf / R-1234yf) и необходимая масса заправки в граммах.

Напомним, что R134a стал стандартом для европейских и азиатских автомобилей еще в конце 1990-х, придя на смену более вредному R12. Но и он признан опасным для атмосферы. Новый R1234yf имеет парниковый потенциал около 4, поэтому автопроизводители охотно переходят на него. К 2026 году уже около 80% новых автомобилей в мире сходят с конвейера именно с R1234yf – вот только для старых машин такая замена сложна и не всегда официально разрешена.

В итоге обладатели автомобилей с кондиционерами на R134a оказались меж двух огней: экологические требования и квоты Монреальского протокола с одной стороны, технические ограничения и неразвитая локализация R1234yf в России – с другой. Пока не появятся прозрачные и безопасные решения, расходы на обслуживание будут расти, а риск остаться без комфорта в салоне увеличиваться. История наглядно показывает, как борьба за экологию способна неожиданно ударить по бюджету обычных водителей.

Впрочем, дефицит фреона — не единственный удар по кошельку водителей: ранее «За рулем» писал о новых ценах на техосмотр.

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