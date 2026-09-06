Автоэксперт назвал самые ненадежные АКП на авто с пробегом

Рушан Мамышев рассказал, какие коробки на б/у авто долго не прослужат

Руководитель компании по автоподбору Рушан Мамышев составил список из шести моделей, чьи АКП доставляют владельцам больше всего хлопот на вторичном рынке.

В «группу риска» попали прежде всего «роботы» DSG от концерна Volkswagen. Они устанавливались на первый поколение Tiguan вплоть до 2016 года и на Audi Q3 до 2018-го.

По словам эксперта, даже у более свежих версий ресурс таких коробок редко превышает 150 тысяч километров, после чего неизбежна замена сцепления и дорогостоящего мехатроника. Особую осторожность стоит проявлять при осмотре экземпляров 2013-2017 годов выпуска с пробегом от ста тысяч.

Не лучше ситуация и с вариаторами Jatco, которые ставили на Nissan Qashqai, X-Trail и Mitsubishi Outlander того же возрастного периода. Эти коробки чувствительны к нагрузкам и перегреву, а их ремонт бьет по кошельку. Замыкают антирейтинг французские автоматические коробки DP0 и DP2, знакомые владельцам Renault Duster – они тоже не отличаются долговечностью и требуют пристального внимания при диагностике.

При этом эксперт сделал неожиданное заявление: некоторые китайские модели, например Chery Tiggo 4, оснащаются роботизированными трансмиссиями, которые на практике служат дольше немецких аналогов – это подтверждает опыт таксистов. Тем не менее, главный совет для покупателей б/у автомобилей остается неизменным: перед сделкой любую из перечисленных коробок необходимо тщательно проверить в сервисе, чтобы потом не менять трансмиссию вместо планового ТО.