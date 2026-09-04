Залил бензин К2 — рассказываем, что будет с мотором

Кадаков: главный удар от низкосортного бензина примет система очистки выхлопа

Главный редактор «За рулем» рассказал, как отреагируют различные системы автомобиля на топливо пониженного экокласса.

На заправках появился бензин К4, К3 и К2 — больше всего в них пугает содержание серы, говорит Максим Кадаков. И приводит такие цифры: бензин класса К5 должен содержать не более 10 мг серы на 1 кг массы, а у бензина К3 оно в 15 раз больше. У бензина К2 – в 50 раз! Остальные характеристики ничуть не радужнее. А ведь «подуставший» двигатель может добить всего одна заправка плохим топливом, отмечает эксперт.

Если ехать спокойно, может обойтись и без последствий, а интенсивный разгон обернется, например, прогаром поршня. Ввиду этого Кадаков рекомендует: особенно внимательным стоит быть с АЗС на скоростных магистралях.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Ситуация: в баке оказалось пресловутое топливо К2, К3 или К4. Повышенное содержание указанных выше компонентов, конечно, здоровья мотору не добавит – особенно в случае К2. Но и мгновенного негативного эффекта скорее всего не даст – он будет копиться в течение нескольких тысяч километров, возможно – даже нескольких лет. Не проводилось никаких ресурсных тестов, в рамках которых агрегаты гоняли на топливе различных экоклассов.

Присадки, которые сейчас широко рекламируют, могут слегка изменить характеристики топлива, но серу из него не выведут. Главный удар примет на себя система очистки выхлопа – все ее компоненты без исключения, так что чем она сложнее, тем быстрее и дороже будут последствия. Защитить ее от уже попавшей в топливо серы невозможно.

Сократится ресурс ТНВД и форсунок. Если последние начнут нещадно переливать, в теории возможен даже гидроудар. Но более вероятен прогар поршня. Сомневаетесь в топливе – просите сервисменов пристально смотреть на характеристики форсунок при компьютерной диагностике. Полную картину она не даст, но позволит выявить начавшиеся отклонения.

Все последствия заправки низкосортным топливом и способы защиты от них – в статье «За рулем»!