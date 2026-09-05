Москвич М70 — теперь с российской окраской кузова

На заводе «Москвич» началась сборка первого окрашенного кузова Москвич М70

Первый прошедший окраску на заводе «Москвич» кузов кроссовера М70 (клон MG HS) поступил на тестовую сборку.

Это – часть процесса по переходу на мелкоузловой метод производства CKD, который предполагает поставку на завод отдельных кузовных деталей и мелких узлов, последующую сварку и окраску кузова – и финальную сборку в готовый автомобиль. Изначально М70 собираются по методу SKD, когда на завод из Китая приходят готовые окрашенные кузова, агрегаты и крупные узлы, но теперь предприятие углубляет локализацию модели.

Тестовая сборка автомобиля из самостоятельно сваренного и окрашенного кузова даст инженерам возможность проверить технологию, сопоставив реальный процесс с предусмотренным – внести корректировки и запустить все в серию. К этому уже идет: цеха сварки, окраски и сборки ни «Москвиче» сейчас модернизируют.

Так, в сварочном производстве поставили более 20 новых роботов, запустили стенд лазерной резки крыши и внедрили свыше 80 специализированных столов для подварки компонентов. А в окрасочном производстве прошли обновление более 40 промышленных роботов и транспортная система.

Ранее «За рулем» рассказал, что к 2027 году «Москвич» готовит гибридную версию модели М70.