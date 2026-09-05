В России начнут выпуск кибер-кроссовера популярного бренда — что известно?

«За рулем» рассказал о силовой установке локализованного в РФ кроссовера Omoda C4

Рассказывая об осенних новинках российского авторынка, Юрий Тимкин останавливается на Omoda C4 – точнее, на его российской копии.

Да, Omoda С4 как таковая в Россию импортироваться не будет: уже известно, что модель с самого начала будет локализованной в производстве – и в продажу пойдет под именем Jeland C4. Машина интересная: Omoda презентовала ее на Пекинском автосалоне в апреле 2026 года как «кибер-кроссовер» для активной аудитории. Кстати, долгое время самой компактной моделью Омоды был кроссовер С5 с длиной кузова свыше 4,5 метра.

У «четверки» – всего 4,4 метра. Что это за автомобиль, и главное – что по основным агрегатам?

Юрий Тимкин, редактор «За рулем»:

– Автомобиль выделяется необычным мускулистым дизайном – даже боковины испещрены рифлеными выштамповками. Дверные ручки сделаны полуутопленными – такие в КНР набирают все большую популярность. В салоне же никаких откровений не наблюдается – по архитектуре с вертикальным планшетом медиасистемы он изрядно напоминает интерьер родственного Jeland J6.

На выставке в Китае эта машина щеголяла гибридной силовой установкой, но у нас ее не будет. Нам предложат исполнение с привычным турбомотором 1.5 (147 л.с.) и роботизированной коробкой передач. Возможно, оно и к лучшему – агрегат с чугунным блоком цилиндров и распределенным впрыском топлива зарекомендовал себя надежным и неприхотливым.

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