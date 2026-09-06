В этих регионах России чаще всего штрафуют за проезд на «красный»

В первом полугодии 2026 года за проезд на «красный» выписали 883 тыс. штрафов

За первые шесть месяцев 2026 года российским водителям выписали 883 тыс. постановлений по части 1 и 3 статьи 12.12 КоАП – за движение на запрещающий сигнал светофора.

Суммарный размер штрафов превысил 3,4 млрд рублей. Невелика и доля таких наказаний в общем потоке: всего 1,4% от всех постановлений ГАИ за этот период. Исследование подготовил автомобильный сервис bip.ru на основе данных 13 млн пользователей, его итоги оказались в распоряжении Autonews.ru.

У таких нарушений заметная сезонность. Поток постановлений растет с ранней весны, летом держится на максимуме, а к началу осени сходит на нет. Самое частое время для проезда на «запрещающий» – ранний вечер, когда город стоит в пробках.

«Например, с мая по август число штрафов вырастает на 45% относительно зимних месяцев. Чаще всего водители нарушают правила ранним вечером, в промежутке с 17 до 18 часов. В это время многие стоят в пробках и нередко „проскакивают“ на запрещенный сигнал светофора, чтобы быстрее проехать дальше», – пояснила главный аналитик bip.ru Ксения Панфилова.

Неодинакова частота таких нарушений и по федеральным округам. Лидирует Северо-Кавказский: там в среднем фиксируется 14 случаев на тысячу человек. Далее идут Сибирский и Северо-Западный – примерно по 10 нарушений на тысячу человек.

Регионы и камеры с наибольшим числом нарушений

Среди регионов абсолютный антирекорд у Новосибирской области – 33 нарушения на тысячу человек. Дальше с большим отрывом расположились Самарская область, Тамбовская область и Санкт-Петербург, у каждого по 18. Чуть меньше в Орловской области – 16, и Камчатском крае – 13. По 12 штрафов на тысячу человек насчитали в Красноярском крае, по 10 – в Кабардино-Балкарии, Астраханской области и Москве.

Лидерство Новосибирска в bip.ru объясняют местными нововведениями: весной там установили новые камеры, к которым водители, судя по всему, еще не адаптировались. Особенно часто постановления приходят с одного новосибирского перекрестка. «Больше всего штрафов регистрируют на пересечении улиц Большевистская и Добролюбова», – отметила Панфилова.

Самые строгие камеры в федеральных округах распределились так. В Дальневосточном округе больше всего постановлений собрало устройство в Якутске на пересечении улиц Федора Попова и Богдана Чижика: 8% местных нарушений. В Приволжском – камера в Нефтекамске на Юбилейном проспекте и Парковой улице, на нее пришлось 2% штрафов. Северо-Западный округ чаще других штрафовал камерой на стыке Невского проспекта и площади Восстания в Санкт-Петербурге, доля составила 4%. В Северо-Кавказском округе чемпионом стала махачкалинская камера на улицах Магомеда Ярагского и Гагарина – 15% нарушений.

В Сибирском округе больше всех зафиксировала новосибирская камера на пересечении Большевистской и Добролюбова, ее доля – 3%. В Уральском лидирует устройство в Челябинске по адресу Университетская набережная, 97: это 4%. Центральный округ отличился камерой в Воронеже на Ленинском проспекте и улице Героев Стратосферы, которая зафиксировала 2,5% нарушений. В Южном округе чаще всего срабатывала камера в Краснодаре на Ростовском шоссе, 4, – на нее пришлось 5% штрафов.

По словам аналитиков bip.ru, большинство нарушений по части 1 статьи 12.12 КоАП, которые фиксируют камеры-лидеры, – это проезд на негорящую дополнительную секцию светофора. Ранее Autonews.ru уже рассказывал о новых комплексах фотофиксации, которые помогают ГИБДД выявлять нарушителей.

О том, когда после застолья можно снова сесть за руль, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!