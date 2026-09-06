Советский британец — рассказываем о легендарном грузовике

Эксперт «За рулем» рассказал, как советские грузовики КрАЗ продавали за рубежом

В новой статье «За рулем» обозреватель Сергей Канунников рассказывает об интересных экспортных версиях советских грузовиков.

В частности – о КрАЗах и БелАЗах, которые продавали в Великобритании. Эксперт объясняет, что базировавшаяся в 30 милях от Лондона фирма UMO Plants поначалу закупила самосвалы БелАЗ-540 – в Англии работали несколько десятков таких грузовиков.

А с 1970 года британцы стали покупать и самосвалы КрАЗ-256, которые широко использовали на дорожном строительстве.

КрАЗ-236 – в Британии Belaz 256В

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Первые автомобили грузоподъемностью 12 000 кг с дизелем ЯМЗ-238 рабочим объемом 14,86 л и мощностью 240 л.с. при 2100 об/мин, пятиступенчатой коробкой передач и демультипликатором, пришедшие в Британию, практически не отличались от стандартных. Если не считать более строгий выходной контроль на заводе. Даже руль в советских самосвалах стоял слева. В Британии самосвалы несли марку BELAZ 256.

Но советские грузовики не отвечали некоторым стандартам британского дорожного законодательства, и вскоре их доработали под местные требования. Это, кстати, делали и с иными советскими грузовиками и в иных странах.

Дорабатывая КрАЗы, британцы изменили расположение фар, уменьшали ширину автомобиля с 2640 мм до 2500 мм, устанавливая кузова собственного изготовления со стандартными или более высокими бортами. Кстати, фирма UMO заявляла грузоподъемность на 2000 кг больше, чем указывали советские справочники.

Максимальную скорость с 65 км/ч до 77 км/ч подняли, изменив передаточное число трансмиссии, Устанавливали двухконтурную тормозную систему. Подобные экспортные версии стал делать и сам завод, заинтересованный в экспорте. Сами британцы ставили подрессоренное сиденье водителя, а под заказ предлагали даже вариант с односкатными задними колесами.

Другие любопытные версии советских грузовиков на экспорт – в статье «За рулем»!