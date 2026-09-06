Китай в минусе: какие машины покупали россияне в августе?

Целиков: сильнее всего в продажах легковых машин за август просели Geely и Belgee

В августе сильно просели российские продажи брендов Geely и Belgee, констатирует руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Эксперт предполагает, что это может быть связано с запуском марки Volga, в линейке которого – три локализованные под новообразованным российским брендом модели Geely. Белорусско-китайский Belgee, в свою очередь, тоже представляет собой клонированные Geely. Вероятно, Volga в моменте переигрывает и оригинальный Geely, и белорусский аналог, хотя до топов продаж пока не добралась. А кто добрался?

«Новый бренд Jeland поднялся на 10-ю позицию и видимо будет двигаться вверх. А на 11-ю взлетел Evolute. Сейчас для гибридов и электрокаров очень благоприятное время. Отмечу также удачные продажи автомобилей марки «Москвич». Рост на 20% к АППГ и на 44% к июлю. Стратегия добавления новой линейки «М» начинает приносить плоды», – считает Целиков.

При этом тройка брендов-бестселлеров в РФ не изменилась: это Lada, Haval и Tenet. И еще одна любопытная тенденция: в Топ-15 популярных брендов вошли три официально не представленные в РФ бренда: Mazda, опередившая Toyota и впервые засветившийся в «пятнашке» Volkswagen. Все три марки демонстрируют мощную положительную динамику, сообщает эксперт.

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