Китайские или европейские: ремонт каких машин дороже

«Росгосстрах»: средняя выплата по каско за европейский кроссовер на 33% выше

Восстановление европейского кроссовера после страхового случая в среднем на 33% дороже ремонта похожего китайского авто. От корейских машин китайские почти не отличаются: разрыв всего 2%. Эти подсчеты привели в «Росгосстрахе», где изучили выплаты по каско за январь-июль 2026 года.

Зато частота обращений совсем иная. Кроссоверы из КНР попадали в страховые случаи почти в семь раз чаще европейских и корейских конкурентов. В компании объясняют это сменой структуры российского автопарка: среди свежих машин теперь преобладают бренды из Китая.

«Более высокая стоимость ремонта европейских автомобилей связана в том числе с усложнившейся логистикой и необходимостью заказывать отдельные комплектующие. При этом для распространенных европейских, японских и корейских моделей запчасти обычно остаются доступными. Сложности чаще возникают с относительно новыми и технологичными автомобилями. Дорогостоящий ремонт может потребоваться и китайским машинам с большим количеством электронных систем. Например, поврежденный передний бампер некоторых моделей нельзя отремонтировать и покрасить – его приходится менять целиком, чтобы не нарушить работу встроенных радаров и других датчиков», – уточнили в компании.

Отдельный повод для осторожности – китайские электромобили и гибриды. Если при ДТП пострадает тяговая батарея, стоимость восстановления может взлететь настолько, что ремонт машины признают экономически нецелесообразным, заключили страховщики.

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