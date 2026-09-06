Необычно и круто: самая быстрая перевозка донорских органов в мире

Полиция Италии получила суперкар Lamborghini для перевозки донорских органов

Компания Lamborghini передала новенький суперкар Temerario итальянской полиции.

И вроде бы ничего экстраординарного, но это не патрульный автомобиль: Temerario будет трудится на перевозке донорских органов. Еще более любопытно, что это, оказывается уже довольно устоявшаяся традиция: итальянский бренд сотрудничает с полицией страны более двадцати лет, и за это время на суперкарах с быком на эмблеме было доставлено более 200 донорских органов для экстренных операций.

Что ж, в ближайшем будущем перевозка столь ценных грузов и впрямь обещает быть очень быстрой: Lamborghini Temerario обладает 4,0-литровым V8, тремя электромоторами и полным приводом, благодаря которым имеет суммарную мощность 907 л.с., разгоняется до 100 км/ч за 2,7 секунды и может достичь скорости 343 км/ч.

Ранее «За рулем» рассказал, то у Temerario появилось две очень необычных спецверсии.