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Новый внедорожник Haval выйдет под другим брендом: будут ли отличия?

Wey представила официальные изображения кроссовера на базе Haval GWM H10

GWM готовит для своей премиальной марки Wey кроссовер, который, по сути, станет перелицованным Haval GWM H10. У машины обещают слегка другую внешность, более широкое оснащение и производство в Китае. Название новинки пока держат в секрете, но официальные снимки уже опубликованы.

Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10
Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10

На фото сразу видно, откуда «растут ноги» у этого автомобиля: крылья, пропорции и линия остекления точно такие же, как у H10. Изменения коснулись бамперов, решетки радиатора и оптики. При этом компания выбрала красноречивый слоган – китайскую идиому «океан вмещает сотню рек», которая намекает на универсальность машины.

Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10
Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10

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Любопытно, что глава GWM Вэй Цзяньцзюнь еще недавно признавал: по качеству компания уступает мировым лидерам и равняется на Toyota. Теперь же в GWM словно повторяют ее маркетинговый прием с парой Land Cruiser – Lexus LX, где внешние отличия первого поколения сводились, в основном, к эмблемам.

В официальных материалах дизайн называют полностью новым. В реальности все скромнее: от машины-донора новый Wey отличается лишь несколькими деталями кузова, остальное – копия GWM H10.

Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10
Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10

Салон, по всей видимости, тоже возьмут от H10, но премиальная марка наверняка добавит опций и улучшит материалы отделки. Другими словами, внутри ждем больше «люкса», чем у исходной модели.

Технические характеристики новой модели пока не раскрывают. Впрочем, ждать откровений не приходится: скорее всего, они совпадут с характеристиками уже продающегося Haval GWM H10.

Технические данные и цены кроссовера

Haval GWM H10 относится к полноразмерным кроссоверам и имеет несущий кузов. В основе лежит модульная архитектура GWM One. Габариты пятиместного варианта – 5138 х 2050 х 1970 мм; за счет третьего ряда кузов удлиняется до 5299 мм. Колесная база неизменна и составляет 3000 мм.

Под капотом H10 – гибридная установка Hi4 с 1,5-литровым двигателем, четырехступенчатой трансмиссией DHT и двумя электромоторами. Суммарная отдача системы – 598 л.с.; задний электромотор выдает 299 л.с. и работает с электронно-механической блокировкой дифференциала.

Батарея на 42,8 кВт·ч позволяет машине проезжать на электротяге 227-232 км. Кстати, в каталоге китайского минпрома Haval GWM H10 ранее фигурировал и с двухлитровым ДВС, но серийно такие версии не пошли. Скорее всего, более мощный мотор приберегли как раз для Wey.

Текущая цена донора в Китае с временной выгодой составляет 201,8-223,8 тыс. юаней (2,6-2,88 млн рублей). Без выгоды ценник поднимается до 209,8-231,8 тыс. юаней (2,7-3 млн рублей).

Ранее «За рулем» уже рассказывал о смене названия обновленного УАЗ Патриот.

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Источник:  Китайские автомобили
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