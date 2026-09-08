Новый внедорожник Haval выйдет под другим брендом: будут ли отличия?

Wey представила официальные изображения кроссовера на базе Haval GWM H10

GWM готовит для своей премиальной марки Wey кроссовер, который, по сути, станет перелицованным Haval GWM H10. У машины обещают слегка другую внешность, более широкое оснащение и производство в Китае. Название новинки пока держат в секрете, но официальные снимки уже опубликованы.

Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10

На фото сразу видно, откуда «растут ноги» у этого автомобиля: крылья, пропорции и линия остекления точно такие же, как у H10. Изменения коснулись бамперов, решетки радиатора и оптики. При этом компания выбрала красноречивый слоган – китайскую идиому «океан вмещает сотню рек», которая намекает на универсальность машины.

Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10

Любопытно, что глава GWM Вэй Цзяньцзюнь еще недавно признавал: по качеству компания уступает мировым лидерам и равняется на Toyota. Теперь же в GWM словно повторяют ее маркетинговый прием с парой Land Cruiser – Lexus LX, где внешние отличия первого поколения сводились, в основном, к эмблемам.

В официальных материалах дизайн называют полностью новым. В реальности все скромнее: от машины-донора новый Wey отличается лишь несколькими деталями кузова, остальное – копия GWM H10.

Кроссовер Wey на базе Haval GWM H10

Салон, по всей видимости, тоже возьмут от H10, но премиальная марка наверняка добавит опций и улучшит материалы отделки. Другими словами, внутри ждем больше «люкса», чем у исходной модели.

Технические характеристики новой модели пока не раскрывают. Впрочем, ждать откровений не приходится: скорее всего, они совпадут с характеристиками уже продающегося Haval GWM H10.

Технические данные и цены кроссовера

Haval GWM H10 относится к полноразмерным кроссоверам и имеет несущий кузов. В основе лежит модульная архитектура GWM One. Габариты пятиместного варианта – 5138 х 2050 х 1970 мм; за счет третьего ряда кузов удлиняется до 5299 мм. Колесная база неизменна и составляет 3000 мм.

Под капотом H10 – гибридная установка Hi4 с 1,5-литровым двигателем, четырехступенчатой трансмиссией DHT и двумя электромоторами. Суммарная отдача системы – 598 л.с.; задний электромотор выдает 299 л.с. и работает с электронно-механической блокировкой дифференциала.

Батарея на 42,8 кВт·ч позволяет машине проезжать на электротяге 227-232 км. Кстати, в каталоге китайского минпрома Haval GWM H10 ранее фигурировал и с двухлитровым ДВС, но серийно такие версии не пошли. Скорее всего, более мощный мотор приберегли как раз для Wey.

Текущая цена донора в Китае с временной выгодой составляет 201,8-223,8 тыс. юаней (2,6-2,88 млн рублей). Без выгоды ценник поднимается до 209,8-231,8 тыс. юаней (2,7-3 млн рублей).

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