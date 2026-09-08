Знакомый мотор, классический автомат — новая Kia дешевле 2 млн рублей уже в РФ

В РФ появились в продаже кроссоверы Kia KX1 из Китая с ценой от 1,7 млн рублей

Российские продавцы активизировались с параллельным ввозом компактных кроссоверов Kia KX1 из Китая. Сейчас предлагается несколько десятков таких машин – от готовых к выдаче до заказных. Минимальный ценник с учетом всех расходов – 1,7 млн рублей.

Kia KX1

Самую приятную цену – 1 700 000 рублей – просят в Уфе и Красноярске за автомобили, которые уже есть в наличии. В Ростове-на-Дону аналогичный кроссовер готовы привезти под заказ за 1 710 000 рублей. Все три машины щеголяют двухцветным кузовом: белым либо голубым с контрастной черной крышей, стойками и корпусами зеркал. Внутри – экокожа, однозонный климат, мультируль, бесключевой запуск, люк.

Следом идет Иркутск: там за машину из наличия просят 1 780 000 рублей. А вот ярославский дилер оценил уже растаможенный автомобиль с коммерческим утильсбором в 2 660 000 рублей.

Ценник под заказ варьируется от города к городу. В Томске KX1 оценили в 1 750 000 рублей, в подмосковном Красногорске – в 1 780 000, во Владивостоке – в 1 800 000. Москва и Ижевск заметно дороже: 2 095 000 и 2 149 000 рублей соответственно. Кроссовер готовы привезти и в ряде других городов России.

Интерьер Kia KX1

Независимо от того, где продается KX1, техника у всех экземпляров одна и та же. Под капотом – атмосферный агрегат объемом 1,4 литра, который развивает 100 сил и хорошо знаком владельцам Kia Rio и Hyundai Solaris. Коробка – шестиступенчатый автомат, правда, на китайском рынке модель встречается и с механикой.

Брать такие объявления за чистую монету не стоит: цены и условия действительны на момент публикации. Для машин под заказ итог может измениться из-за курса валют, доставки, таможенной стоимости и утильсбора.

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