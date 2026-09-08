Почему американские автогиганты требуют навсегда запретить китайские машины
Крупнейшие мировые автоконцерны объединились в стремлении полностью перекрыть китайским брендам дорогу на рынок США. Альянс Alliance for Automotive Innovation, в который входят General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda и Stellantis, направил американским законодателям письмо с требованием принять соответствующий закон уже до конца текущего года. Информацию об этом обнародовало агентство Reuters.
Джон Боэззелла, возглавляющий ассоциацию, в своем обращении заявил, что Китай «массово поставляет субсидируемые автомобили с интегрированным программным и аппаратным обеспечением по всему миру». По его словам, реакция США должна быть незамедлительной.
«С учетом масштаба и срочности угрозы мы призываем принять запрет на китайские автомобили, программное и аппаратное обеспечение до конца года и закрепить эту норму в качестве закона», – говорится в тексте послания.
Боэззелла подчеркивает: подобный шаг продемонстрирует, что «стратегия Китая по доминированию в мировом автомобилестроении встретит ответные меры в сфере национальной безопасности». Впрочем, в посольстве КНР в Вашингтоне придерживаются иного мнения, напоминая, что Пекин давно отменил ограничения для иностранных инвесторов и продолжает открыто принимать международные бренды – от Tesla и Buick до Toyota и Ford.
Отдельный пункт требований касается запрета для Минторга США выдавать разрешения китайским компаниям, среди которых BYD, Chery и SAIC. Речь идет о производстве, продаже и импорте «подключенных» автомобилей, которые, как опасаются лоббисты, могут использоваться для сбора конфиденциальных данных.
Примечательно, что июльское голосование в комитете сената по торговле уже одобрило законопроект, ужесточающий правила для автопроизводителей с китайским капиталом. Документ все еще находится на стадии обсуждения. В случае принятия меры способны затронуть даже немецкую Mercedes-Benz, давно и прочно обосновавшуюся на китайском рынке.
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