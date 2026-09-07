Названы китайские автомобили с самыми дешевыми полисами ОСАГО

Страховщики в России назвали китайские автомобили с самым дешевым ОСАГО

Changan Alsvin оказался лидером среди китайских машин по дешевизне полисов ОСАГО. Рейтинг подготовили крупные страховые компании по запросу Autonews.ru.

Как пояснил заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования по моторным видам «Абсолют Страхования» Михаил Мосесов, льготные тарифы чаще всего предлагают на бюджетные массовые модели с небольшим коэффициентом мощности двигателя.

«Например, для двигателей мощностью свыше 150 л.с. применяется максимальный КМ, равный 1,6, тогда как для маломощных автомобилей с мощностью в диапазоне от 51 до 70 л.с. он составляет всего 1; от 71 до 100 л.с. – 1,1, от 101 до 120 л.с. – 1,2, от 121 до 150 л.с. – 1,4», – пояснил страховщик.

Почему на маломощные авто ОСАГО дешевле

Поэтому дорогие полисы – удел мощных кроссоверов, например Geely Monjaro с его высокой отдачей мотора. А нижняя планка тарифов, добавил Мосесов, держится у Changan Alsvin, Livan X3 Pro, Geely Emgrand, Belgee S50 и BAIC U5 Plus.

В пресс-службе Росгосстраха напомнили, что наименьший КМ используют для автомобилей до 100 л.с. И в качестве примера привели все тот же Changan Alsvin с 98-сильным двигателем.

«И это, например, Changan Alsvin (98 л.с). Средняя премия по ОСАГО по ним в августе была 3800 руб.», – отметили в компании.

Почему полисы стоят по-разному

Свои варианты есть и у компании «Согласие»: здесь минимальная цена полиса для популярных китайских бюджетников стартует примерно с 2600-2800 рублей. В этот круг попали Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Tenet T4.

«Такая цена будет актуальна для таких массовых китайских авто, как Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Tenet T4. Причина примерно одинакового ценового коридора для этих автомобилей кроется в их схожих характеристиках: все они относятся к одному бюджетному ценовому сегменту, имеют двигатели сопоставимой мощности и входят в одну группу по стоимости ремонта и запчастей», – пояснил заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Соколов.

Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов обратил внимание на другой момент: если автомобиль новый, его ОСАГО будет дешевле независимо от бренда. Ключевую роль играют цель использования, страховая история, стаж и возраст водителя.

«Чуть дешевле ОСАГО будет, например, для Changan Alsvin. Мощность двигателя – 98 л.с., КМ у него будет минимальный для всех новых «китайцев» – 1,1», – пояснил эксперт.

Также Демидов поделился расчетами для 40-летнего владельца нового «китайца» в Москве, у которого за плечами десять лет безаварийного вождения. Один из вариантов: Changan Alsvin – 7339,64 руб., Haval H3 и Geely Atlas – по 9341,36 руб., Chery Tiggo 8 – 10675,83 руб. Еще одна калькуляция дает другие суммы: 15347,59 руб., 19533,30 руб., 19533,30 руб. и 22323,77 руб. соответственно.

О том, почему китайцы всё чаще ставят на авто турбомоторы, «За рулем» уже рассказывал.

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