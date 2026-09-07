Топ-версия Lada Azimut — вот как будет выглядеть интерьер серийной машины

Появились фото салона Lada Azimut с цифровыми приборами и беспроводной зарядкой

В Сети появились снимки интерьера предсерийного кроссовера Lada Azimut в топ-комплектации.

В максимальной версии новинка АВТОВАЗа получит 6 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет, включающий инновационный обогрев передних боковых стекол, напоминает опубликовавший снимки источник. Кроме того, в топ-версии Азимут будет комплектоваться цифровыми приборами со встроенной навигацией и горизонтальным планшетом мультимедиа с ИИ «Сбер» и онлайн-сервисами.

Также в интерьере заснятого предсерийного образца – сиденья с отделкой из натуральной кожи, электроручник, шайба выбора режимов движения, беспроводная зарядка смартфона, электрорегулировки руля и передних сидений, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, передняя и задняя камеры с омывателем и панорамная крыша.

Ранее «За рулем» рассказывал о подробностях запуска производства Азимута, ожидающегося уже в этом месяце.