Названы самые популярные малотоннажники в РФ

Автостат: рынок легких коммерческих автомобилей в России серьезно сокращается

В августе сегмент российского авторынка, в котором продаются легкие коммерческие автомобили (LCV), сократился на четверть.

Это сравнение с августом 2025 года проводит «Автостат» – по данным агентства, просадка сегмента составила 23,8%. И даже к июлю нынешнего года зафиксировано падение в 11,6%. Эксперты оговариваются, что в посчитанные объемы не входят многие пикапы – их относят к легковым машинам. А из тех машин, что в статистику вошли, 44% составляет продукция отечественного бренда ГАЗ: 2352 проданных за месяц экземпляра, но тоже с сокращением на 27,6% к августу 2025-го.

С сильным отставанием от ГАЗелей – малотоннажники Lada на базе модели Largus: 817 единиц и минус 39,5%. Замыкает тройку УАЗ, и вот он сократил продажи лишь немного: 655 штук, минус 8,9%. Замыкают Топ-5: незначительно выросший в продажах Sollers и провалившийся на 20,7% китайский Foton.

Пятерка малотоннажных моделей-лидеров в августе такова: ГАЗель Next, Lada Largus VU, ГАЗель NN, ГАЗель Бизнес и УАЗ 3909 – «головастик» с двойной кабиной на базе «Буханки». А если смотреть на этот сегмент рынка за все восьемь месяцев 2026 года, то было продано 42 965 новых LCV – на 20,3%, чем в январе-августе 2025 года...

Ранее «За рулем» рассказал, что в августе весь российский авторынок сжался на 7,3%.