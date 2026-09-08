Самые популярные среднетоннажники в РФ — лидер безоговорочный

Автостат: рынок среднетоннажных грузовиков в августе просел на 14%

Рынок грузовых машин в России переживает не самые легкие времена – вместе с сегментом LCV в продажах «просели» и среднетоннажники.

В августе в стране было продано всего 820 новых машин класса MCV, то есть среднетоннажных грузовых автомобилей с полной массой от 3,5 до 16 тонн. Как сообщает агентство «Автостат», это на 13,8% меньше, чем было в августе прошлого года. И сразу 26,5% меньше, чем дилерам удалось реализовать всего месяцем ранее, в июле 2026-го. Но лидер – безоговорочный: это продукция ГАЗ с результатом 258 экземпляров, что составляет 32% всего сегмента.

Даже просадка на 28,7% к августу 2025 года не помешала нижегородским машинам оказаться впереди КАМАЗа, реализовавшего в августе-2026 всего 242 среднетоннажных грузовиков. За третью позицию зацепился JAC, продавший 105 машин.

ГАЗон Next

Если КАМАЗ делает ставку на семейство Компасс, то ГАЗу главную кассу делает ГАЗон Next по итогам августа разошедшийся в количестве 145 единиц. Правда, это на 43,6% меньше, чем годом ранее. Августовские продажи моделей прочих участников рынка не дотянули и до сотни экземпляров.

В срезе за все восемь месяцев 2026 год сегмент MCV показывает спад на 5,3% по отношению к тому же периоду 2025-го – покупателей в этом году нашли 7488 новых среднетоннажных грузовиков.

Ранее «За рулем» рассказал, что июль был лучшим месяцем для всего авторынка в целом – сейчас наблюдается спад.