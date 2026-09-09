Скандал в Челябинске: от плохого бензина загнуло клапана

Автомобилисты Челябинска готовят коллективный иск против местной АЗС

Челябинские водители стали жертвой низкокачественного бензина на АЗС в Тракторозаводском районе.

Как сообщили местные телеканалы, десятки машин отправились на диагностику и ремонт с одними и теми же симптомами: резкий запах ацетона и невозможность завести двигатель. У кого-то дело кончилось плачевно – загнуло клапана, за ремонт сервисмены насчитали около 150 тысяч рублей. Пострадавшие предъявляют электронные чеки с заправки, в которых в качестве товара значится не бензин, а некий растворитель многоцелевого назначения.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В Челябинске разгорается скандал вокруг АЗС Tatoil. Десятки автомобилистов пострадали после заправки на этих АЗС. Как утверждают пострадавшие, у всех машин один и тот же симптом: сначала двигатель работает нормально, но появляется резкий химический, «ацетонный» запах, а позже машины отказываются заводиться. Диагностика показала, что зависают клапаны, стержни которых покрываются вязкой и клейкой субстанцией.

У некоторых автомобилей обнаружены загрязнения коллекторов и камер сгорания. Владельцы транспорта утверждают, что им залили чуть ли не «многоцелевой растворитель». АЗС оправдывается просто: что нам привозят, то мы и продаем, а по документам у нас всё хорошо. И готовы вернуть деньги. Но кто будет ремонтировать двигатели? Сумма ущерба по некоторым автомобилям достигает 200 тысяч рублей. Сейчас пострадавшие готовят коллективный иск против АЗС.

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