Самые надежные в РФ — какие автомобили выбирают таксисты

Haval Jolion вошел в топ-10 самых популярных таксомоторов России

Самой популярной машиной такси в России остается Lada Granta – по данным НАПИ, ее доля превышает 90% всех российских таксомоторов.

Да и весь топ-5 тут кажется незыблемым: ниже Гранты располагаются Hyudai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan. А вот дальше ситуация интересная: на восьмое место популярных машин такси забрался Haval Jolion, обойдя Октавию и Короллу! Еще немного, и позади останутся Skoda Rapid и Lada Vesta – а там и до пятерки лидеров недалеко. И это, заметьте, рейтинг машин такси без учета их возраста, то есть всех годов выпуска.

Если смотреть на новый таксомоторный парк, то там ситуация переломилась давно: среди машин такси в возрасте до четырех лет Haval Jolion уверенно выбрался на вторую позицию – конечно, не дотягиваясь до Гранты, но подмяв под себя Весту и всех остальных. Кстати, весь топ-10 (и даже топ-15) свежих такси, помимо двух упомянутых вазовских моделей, сплошь состоит из продукции китайских марок и российских прокси-брендов на базе тех же «китайцев».

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