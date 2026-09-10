Рынок цифровых услуг перестал обгонять инфляцию: что это значит для заказчиков

Затраты бизнеса и государства на цифровые услуги в 2025 году выросли на 8,68%

«Рейтинг Рунета» посчитал, сколько бизнес и государство отдают внешним подрядчикам в маркетинге, диджитале и заказной разработке. Основа – данные, собранные при подготовке рейтингов 2026 года. Общая выручка подрядчиков за оказанные услуги в 2025-м прибавила 8,68% к 2024-му.

Годом раньше темпы были куда бодрее – плюс 29%. Нынешний прирост обогнал официальную общую инфляцию (5,59% по данным Росстата), зато практически совпал с инфляцией в услугах (9,30%). По сути, в реальном выражении затраты заказчиков остались на прежнем уровне.

За усредненной цифрой прячется очень пестрая картина. Часть категорий услуг просела, другие выросли двузначными темпами: разброс тянется от минус 12,26% в таргетированной рекламе до плюс 65,13% в разработке решений на основе искусственного интеллекта.

Масштаб исследования и объем рынка

В 2026 году данные в «Рейтинг Рунета» подали 1 162 компании: рекламные, коммуникационные, брендинговые и креативные агентства, студии, продакшны, разработчики и другие поставщики экспертных услуг для бизнеса.

Проверку и анализ прошли 125 520 проектов, реализованных для 66 738 заказчиков из 82 отраслей с 1 января 2024 года по 31 марта 2026-го. Суммарная выручка за услуги в этих проектах за 2024-2025 годы составила 420,7 млрд рублей. Рекламные бюджеты, лицензии и прочие транзитные платежи, не относящиеся к стоимости самих услуг, в расчет не брали. Вышло около половины объема рынка за два года.

Весь рынок в охваченных анализом категориях «Рейтинг Рунета» оценивает в 427 млрд рублей за 2024 год и 464 млрд – за 2025-й. Чтобы получить такие показатели, открытые оценки профильных исследовательских организаций по каждой категории услуг соотнесли с верифицированными данными участников рейтингов, включая структуру и динамику их выручки.

Сегменты: где рост, а где застой

Шесть сегментов рынка – и лишь два из них в 2025 году обогнали инфляцию в услугах: разработка и поддержка корпоративных решений, а также коммуникации и маркетинг. Остальные практически остановились.

Слабее всех год закончили аутстаффинг разработчиков и брендинг с графическим дизайном – единственные два сегмента, ушедшие в минус. Аутстаффинг, выросший в 2024-м на 43%, потерял 0,86%. У брендинга с графическим дизайном минус 0,06% после плюс 52% годом ранее. Внутри сегмента динамика разнонаправленная: брендинг просел на 4,95%, графический дизайн прибавил 5,65% – в сумме почти ноль.

Управление рекламой и трафиком (медийная, контекстная и таргетированная реклама, SEO и GEO, продвижение на маркетплейсах, мобильный маркетинг) выросло всего на 1,36%, хотя годом ранее показывало плюс 37%.

Заказная разработка под маркетинговые задачи – сайты и веб- сервисы, мобильные приложения, AR/VR/MR-приложения, чат-боты – прибавила 2,03% против 15% годом ранее.

А вот коммуникации и маркетинг (PR, SMM, управление репутацией, продвижение через блогеров, геймификация, CRM-маркетинг, стратегический маркетинг, организация событий, производство видео и текстового контента) выросли на 10,86%. Годом раньше было плюс 70%. Второй год подряд сегмент оказывается самым быстрорастущим среди всех, связанных с маркетингом, – благодаря этому в 2025-м он обошел управление рекламой и трафиком.

Сильнее всех прибавила разработка и поддержка корпоративных решений – плюс 15,03%, лучший результат года. Внутри по темпам лидируют решения на основе искусственного интеллекта (+65,13%), а основной объем выручки дают заказная разработка ПО (+14,11%) и техническая поддержка (+11,88%).

Номинальный рост вложений бизнеса и государства в развитие через внешних подрядчиков (+8,68%) вытянул, по сути, один сегмент – та самая разработка и поддержка корпоративных решений. Все сегменты, так или иначе связанные с маркетингом, – управление рекламой и трафиком, коммуникации и маркетинг, брендинг и графический дизайн, заказная разработка под маркетинговые задачи – в сумме дали 4,56%, то есть росли медленнее общей инфляции.

Спрос на цифровые и маркетинговые услуги создают заказчики, разнесенные в анализе по 82 отраслям, и динамика у них совсем разная: одни заметно увеличивают вложения в подрядчиков, другие их сокращают.

Среди отраслей, потративших на услуги больше 750 млн рублей за 2024-2025 годы (здесь и далее – динамика год к году), сильнее всех нарастили расходы досуг и впечатления: «Кино, театр» (+150%), «Азартные игры» (+92%), «Мероприятия» (+59,8%) и «Туризм» (+40,7%). В лидерах роста также «Некоммерческая/общественная деятельность» (+96,2%), «Табак, вейпы, кальяны» (+63,5%) и «Сельское хозяйство» (+42,2%).

Экономить первыми начали «Государственные структуры и сервисы»: в 2025-м они потратили на подрядчиков на 23% меньше, чем в 2024-м. Заметно урезали бюджеты «Химическая промышленность» (−13,9%), «Издательское дело, печать» (−8,5%), «Металлургия» (−7,9%) и « Спорт» (−6,1%). Небольшой минус даже у «Финансов, инвестиций» (−1%) – третьего по величине потребителя услуг.

Что ждут от 2026 года

Годом ранее в «Рейтинге Рунета» предполагали, что рост рынка сбавит ход до уровня инфляции или ниже. Рейтинги-2026 это подтвердили: 8,68% инфляцию в услугах не превысили, а значит, в реальном выражении рынок стагнирует.

На 2026 год прогноз такой: в номинальном выражении объем рынка сохранится на уровне 2025-го или слегка просядет – на 1-3%. Это эквивалентно 450-464 млрд рублей в анализируемых категориях услуг.

О том, что происходит на рынке цифровых услуг, «За рулем» уже разбирался.

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