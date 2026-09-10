Почему даже мелкое ДТП с современной машиной повлечет огромные расходы?

Сложные системы и ассистенты повышают стоимость ремонта современных авто

Внешне пустяковое повреждение электромобиля или гибрида порой оборачивается счетом, какого владелец совсем не ждет. Все дело в электронике, которой напичканы даже расходные детали: именно она и определяет, во сколько встанет ремонт.

После легкого удара производитель, как правило, не советует восстанавливать бампер или фару – их положено менять целиком. Причина в возможных сбоях систем автомобиля, а это уже прямая угроза безопасности на дороге.

Раньше помятый пластик выправляли и красили. Теперь за бампером размещаются радары, камеры и парковочные датчики, от которых зависят круиз-контроль, автоматическое торможение и другие ассистенты. На работу радаров влияют форма и толщина пластика, краска и ремонтные материалы, поэтому часть производителей запрещает восстанавливать такие зоны и настаивает на полной замене.

Экономика каско из-за этого меняется, хотя порог «тотала» остался прежним – в России он давно держится на 65% для всех типов автомобилей. А вот сложные детали и сам ремонт дешеветь не спешат.

«У электрокара Avatr 11 даже при небольшом повреждении передний бампер меняют целиком вместе с креплениями, а после установки проверяют и заново калибруют электронику. Оригинальная деталь стоит около 95 тыс. руб. без работы – против примерно 20 тыс. руб. за покраску обычного бампера», – поясняет директор по продуктовой аналитике добровольного моторного страхования «Росгосстраха» Артем Мартьянов.

На электромобили и гибриды приходится около 2% страховых случаев по каско, рассказали в «Росгосстрахе». Доля скромная, зато именно здесь привычное на вид повреждение выливается в неожиданно крупный счет – не потому, что ремонт в среднем дороже, а потому, что многие детали, включая бампер, предписано менять, а не восстанавливать.

Наглядный пример – тот же передний бампер: встроенные датчики и камеры делают его восстановление небезопасным с точки зрения работы электронных систем.

Сроки поставки запчастей

С запчастями для популярных китайских моделей стало полегче. Changan, например, задействует 16 складов и закрывает 95% заказов со склада в Подмосковье, а недостающие детали привозит из Китая примерно за две недели.

Труднее с редкими модификациями – у одной модели в зависимости от года выпуска различаются фары, электронные блоки и лобовые стекла под камеру или проекционный дисплей. Нет нужного артикула в России – его ищут у независимых поставщиков.

Деталей для ранних партий некоторых Zeekr и BYD приходилось ждать до пяти месяцев. Европейским машинам поставка через третьи страны, по данным РСА, обходится в среднем в 30-40 дней, а сложные электронные блоки едут до двух-трех месяцев.

Машины дешевеют, детали дорожают

За два года электромобили теряют в цене ощутимо. По расчетам «Автостата», Lixiang L7 сохраняет 65,8% стоимости, Hongqi E-HS9 – 45,2%, Evolute i-JOY – 52,2%, а вот бензиновый Geely Coolray держится на уровне около 73%.

Запчасти при этом не дешевеют. С июня 2025-го по июнь 2026 года средняя цена оригинальных деталей для китайских легковых автомобилей подросла на 8,9%, приводит данные НАПИ. В отдельные периоды фары и лобовые стекла дорожали более чем на 20% за год.

Отсюда и эффект: страховая сумма снижается вместе с рыночной ценой машины, а ремонт дорожает – значит, одно и то же восстановление с каждым годом занимает все большую долю ее стоимости. У двух– или трехлетнего электрокара замена тяговой батареи способна подвести убыток к порогу «тотала»: раньше он в среднем начинался с 65% страховой суммы, сейчас – с 70-75%, и точный порог зависит от страховщика и договора.

Каско: цена и спрос

«Стоимость каско кажется высокой, только если смотреть на нее в отрыве от рынка запчастей. По многим моделям полный полис обходится дешевле, чем замена одной передней фары, капота или лобового стекла», – отмечает Мартьянов.

Спрос при этом растет. В первом квартале физлица заключили 2,2 млн договоров каско, прибавка составила 22,7%. В первом полугодии продажи электромобилей и гибридов достигли 54,3 тыс. машин – на 90,7% больше, чем годом ранее.

О том, во что обходится содержание современного автомобиля, «За рулем» рассказывал на примере новой модели с запасом хода больше 1000 км.

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