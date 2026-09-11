В Россию привезли очень экономичный кроссовер Toyota с адекватной ценой

Гибридный Toyota Corolla Cross начали продавать в РФ с ценами от 3,9 млн рублей

Гибридную модификацию обновленного кроссовера Toyota Corolla Cross теперь можно приобрести в России. Машины 2025 и 2026 годов выпуска обнаружены сразу в нескольких салонах Москвы и Санкт-Петербурга.

Привозят кроссовер по параллельному импорту. Покупателю предлагают две комплектации – Elite и Delux.

Toyota Corolla Cross

Ценник колеблется от 3,9 до 4 млн рублей. Кстати, еще недавно эту модель можно было взять исключительно по предзаказу, теперь же она появляется в наличии.

Техника и оснащение

В модельном ряду японской марки Corolla Cross расположился ступенькой ниже RAV4. Собирают его в Китае, на совместном предприятии FAW Toyota, откуда и везут в нашу страну.

Под капотом – связка из 2,0-литрового атмосферного мотора, электродвигателя и вариатора e-CVT. Привод передний, суммарная мощность достигает 196 л.с.

Уже в базовой версии есть камера заднего вида, бесключевой доступ, 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы, однозонный климат-контроль и люк на крыше.

Интерьер Toyota Corolla Cross

Более дорогая комплектация добавляет систему кругового обзора, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль и парктроники по кругу.

О похожих поставках компактных кроссоверов в Россию «За рулем» уже рассказывал на примере нового Kia Sonet.

Бренд года «За рулем» Премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем» проводится ежегодно. Наша миссия: помочь вам в выборе товара в условиях присутствия на рынке контрафактной продукции. ПРОГОЛОСУЙТЕ за бренды, которым доверяете вы!