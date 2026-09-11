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Названы самые популярные люксовые бренды в России

«Автостат»: Lamborghini стала самой популярной люксовой маркой в РФ

В августе россияне приобрели 56 машин сегмента Luxury, сообщает «Автостат» и публикует статистику продаж по брендам.

Продажи люксовых автомобильных марок в РФ, август 2026

  • Lamborghini – 21 шт.
  • Bentley – 13 шт.
  • Rolls-Royce – 13 шт.
  • Ferrari – 7 шт.
  • Aston Martin – 1 шт.
  • Maserati – 1 шт.

Lamborghini Urus Perfomante
Lamborghini Urus Perfomante

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Бренд Lamborghini вернулся на первую строчку впервые за пять месяцев – в последний раз итальянская марка была в России бестселлером еще в марте, отмечает источник. И уточняет: сам сегмент люкса в РФ растет уже восьмой месяц подряд, то есть прямо с начала 2026 года. Да и показатель нынешнего августа на пару процентов выше, чем год назад.

Ранее «За рулем» сообщал, что весь российский авторынок по отношению к августу прошлого года сократился на 7,3%.

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Источник:  Автостат
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