Названы самые популярные люксовые бренды в России
«Автостат»: Lamborghini стала самой популярной люксовой маркой в РФ
В августе россияне приобрели 56 машин сегмента Luxury, сообщает «Автостат» и публикует статистику продаж по брендам.
Продажи люксовых автомобильных марок в РФ, август 2026
- Lamborghini – 21 шт.
- Bentley – 13 шт.
- Rolls-Royce – 13 шт.
- Ferrari – 7 шт.
- Aston Martin – 1 шт.
- Maserati – 1 шт.
Lamborghini Urus Perfomante
Бренд Lamborghini вернулся на первую строчку впервые за пять месяцев – в последний раз итальянская марка была в России бестселлером еще в марте, отмечает источник. И уточняет: сам сегмент люкса в РФ растет уже восьмой месяц подряд, то есть прямо с начала 2026 года. Да и показатель нынешнего августа на пару процентов выше, чем год назад.
Ранее «За рулем» сообщал, что весь российский авторынок по отношению к августу прошлого года сократился на 7,3%.
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Источник: Автостат