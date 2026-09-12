Робот принесет больше прибыли, чем автомобиль: что задумали автоконцерны Китая

BYD, Chery, XPeng и Leapmotor вкладываются в производство роботов-гуманоидов

Китайские автопроизводители все чаще поглядывают в сторону человекоподобных роботов. BYD, Chery, XPeng, Leapmotor и ряд других компаний рассматривают такое направление как « запасной аэродром » – на тот случай, если автомобильный бизнес просядет.

Причины лежат на поверхности. Внутренний рынок КНР перегрет: конкуренция жесткая, ценовые войны не стихают, мощностей больше, чем нужно, а прибыль от всего этого тает. Вдобавок на горизонте маячат такси- беспилотники – их массовое внедрение способно отнять спрос на личные машины, а следом сократится производство и начнутся финансовые потери.

Почему автопром КНР тянется к роботам

Логика простая: раз рынок сжимается, надо искать новое. Электромобили уже доказали, что у них с робототехникой масса общего. Электромоторы, системы управления, датчики, микросхемы – все это переезжает из одного сектора в другой почти без переделок.

Козырь автоконцернов в другом: они умеют управлять сложными цепочками поставок, держат жесткие стандарты качества и способны разворачивать массовое производство. Их заводы, по сути, готовые полигоны для обкатки гуманоидов. Примеры уже есть: роботы Tesla Optimus третьего поколения работают на гигафабрике в Шанхае, а гуманоиды Dongfeng Motor сортируют материалы и анализируют обстановку на производственной линии.

Больше всего шансов у тех, кто делает электрокары и имеет собственную научно-исследовательскую базу. XPeng привлекла свыше 900 млн долларов на свое робототехническое направление, а Chery готовит к IPO подразделение Aimoga Robotics.

Роботы Iron, IPO и обратная сторона

Серийный выпуск роботов Iron XPeng намерена начать к концу 2026 года, а поставки – на внутренний рынок и за рубеж – к 2027-му. Генеральный директор компании Хэ Сяопэн считает, что выручка и валовая прибыль от одного робота Iron превысят показатели легковых автомобилей компании.

Зато есть и другая сторона медали. Эксперты вполне логично полагают, что внедрение человекоподобных роботов в 20 раз сложнее, чем создание умных автомобилей.

Механическим двойникам нужна надежная система управления движением, защита данных и страховка от разрядки батарей.

О том, куда движутся китайские автопроизводители, «За рулем» уже рассказывал на примере нового внедорожника BYD.

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